Hallaron muerta a Nancy Godoy: quiénes son los sospechosos detenidos y las hipótesis del caso + Agregar ámbito en









La docente fue encontrada luego de estar tres semanas desaparecida. Una serie de elementos serán analizados para que la Justicia determine si los incorpora a la causa.

Nancy era directora de una escuela rural y estaba desaparecida desde el 7 de octubre.

La provincia de Corrientes se encuentra en conmoción luego de que la docente Nancy Godoy fuera hallada sin vida este miércoles. Estaba desaparecida desde principios de mes y la Justicia manejó la hipótesis de femicidio, mientras que la mirada ahora recae en los principales sospechosos: una vecina y el capataz de una estancia.





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La docente fue encontrada en la localidad de Esquina, mientras se continuaba con la investigación de su paradero. La Justicia ya apuntaba a la hipótesis de un posible femicidio y hay cinco personas detenidas. En las últimas horas, una serie de elementos vinculados a Godoy fueron encontrados quemados.

Muerte de Nancy Godoy en Corrientes: quiénes son los sospechosos detenidos y las hipótesis del caso Este hallazgo se dio en una construcción donde dormía el capataz Irineo Zarza, encargado de la estancia El Curupí y principal sospechoso del hecho. El hombre vive junto a la escuela rural en la que trabajaba Godoy. Allí encontraron una campera y unos cuchillos, elementos que serán analizados para determinar si tienen relación con el caso.

La otra principal acusada es Rosa Leguizamón, vecina de Nancy e imputada por homicidio simple, quien era muy cercana a la víctima La otra principal acusada es Rosa Leguizamón, vecina de Nancy e imputada por homicidio simple, quien era muy cercana a la víctima. Sobre ella, la Justicia entiende que estuvo en el momento de la muerte y que su imputación es provisional. El resto de sospechosos son:

Felipe Sandoval, vinculado a Zarza y acusado de participar en el crimen;

vinculado a Zarza y acusado de participar en el crimen; Nahuel Rojas , pareja de Leguizamón;

, pareja de Leguizamón; Ernesto Bordón, quien brindó falso testimonio; La desaparición de Nancy Godoy Nancy se dirigía a la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, cuando desapareció a principios de octubre de este año. El operativo para encontrarla incluyó más de 80 efectivos, drones, perros especializados y caballos, mientras los investigadores intentaban reconstruir sus últimos movimientos. La víctima se desempeñaba como directora del establecimiento y solía permanecer allí los días de semana debido a las dificultades para llegar.

El camino que atravesaba incluía terrenos anegados y sectores de difícil acceso, algunos de los cuales solo pueden recorrerse a caballo. Habitualmente, la docente regresaba a su casa los viernes. El último contacto con su familia fue el 7 de octubre, cuando intercambió mensajes por WhatsApp con uno de sus tres hijos. En esa conversación, le dijo que estaba bien pero cuando el joven respondió, los mensajes dejaron de registrar la confirmación de entrega. Desde entonces, no volvieron a comunicarse con ella.

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