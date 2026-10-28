El mensaje de Evangelina Anderson por la muerte de una amiga: "Hoy duele el alma" + Agregar ámbito en









La modelo y conductora expresó su tristeza a través de las redes sociales tras el fallecimiento de Estela.

La modelo despidió a su amiga con imágenes de momentos compartidos y emotivas palabras en sus redes sociales.

Evangelina Anderson se mostró destrozada tras confirmarse la muerte de Estela, una de sus amigas más cercanas con quien compartía su día a día en la ciudad de Manchester. Conmovida por la pérdida, la modelo volcó su dolor en redes sociales y le dedicó una emotiva despedida acompañada por imágenes de los momentos vividos juntas.

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Mediante una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la ex Masterchef demostró el fuerte vínculo que las unía. En uno de los textos principales, la modelo reflejó el impacto de la noticia y aseguró: "Hoy duele el alma, cuesta entender y aceptar que ya no estás físicamente, pero hay personas que son eternas, y vos sos una de ellas".

La dolorosa publicación de Evangelina Anderson por la muerte de su amiga El homenaje de Anderson para con su amiga incluyó un repaso por postales de distintos momentos compartidos. En una de las fotos difundidas, donde ambas posaban sonrientes ante la cámara, destacó la personalidad de su amiga: "eras demasiado para este plano, ami". Y remarcó: "tu luz, tu sonrisa y tu forma de vivir van a quedarse para siempre en quienes tuvimos la suerte de conocerte".

Entre los recuerdos, la modelo recuperó una foto de 2019, cuando celebró que su amiga le había ganado al cáncer por segunda vez. Junto a esa imagen, compartió un consejo que Estela le había dejado: "Valoren mucho la salud. ¡Nuestra vida es muy corta, vivamos el ahora! No nos olvidemos de los demás, de quienes necesitan una mano. Disfrutemos del calor del sol, de la sonrisa inocente de nuestros hijos, sobrinos... de las carcajadas de nuestros amigos y de los abrazos sinceros".

Sobre el final, y reflejando el vacío que deja la distancia física, la modelo expresó su deseo de que "ojalá el cielo te abrace tan fuerte como nosotros hubiéramos querido seguir abrazándote acá", y cerró con un sentido "descansá en paz, mi ami de mi corazón".