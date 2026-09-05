Proponen nuevo feriado en Santa Fe: qué día caería y a quiénes alcanzaría + Agregar ámbito en









Un proyecto busca sumar una jornada especial por única vez en en la provincia, pero no todos lo van a disfrutar.

El nuevo feriado busca recordar un hecho histórico muy importante para la provincia de Santa Fe. Freepik

Santa Fe podría tener un nuevo feriado especial en 2027, aunque sería únicamente para una fecha en particular. La propuesta ya entró en el Senado y lo que busca es poder conmemorar los 500 años de la fundación del Fuerte Sancti Spiritu, en Puerto Gaboto.

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La iniciativa fue presentada por el senador del departamento San Jerónimo, Leonardo Diana. Además del día libre para determinados sectores, el proyecto plantea incorporar este episodio histórico a los contenidos educativos de toda la provincia por su importancia en la región.

La propuesta también incluye cambios en el ámbito educativo. Magnific Por qué se propone el 9 de junio de 2027 como día no laborable El proyecto establece que el 9 de junio de 2027 sea declarado feriado provincial por única vez en Santa Fe. La fecha coincide con el quinto centenario del Fuerte Sancti Spiritu, construido en 1527 por Sebastián Gaboto en la actual localidad de Puerto Gaboto, dentro del departamento San Jerónimo. La propuesta considera que los 500 años constituyen una oportunidad para recuperar un hecho histórico que tuvo un papel importante en las primeras expediciones españolas por la región.

Además, la iniciativa no nació solamente desde el ámbito político, ya que también tuvo la participación de alumnos de 5° año de Economía de la E.E.S.O.Pi. N°2049 "Padre Dehón", de Puerto Gaboto, quienes trabajaron sobre la identidad y el patrimonio histórico de la localidad. Por ahora, se trata de un proyecto que debe avanzar en la Legislatura provincial, así que la fecha todavía no está incorporada oficialmente al calendario de feriados.

El alcance de la medida sería diferente según cada sector. Freepik Empleados públicos y escuelas: quiénes tendrán el día libre Si el proyecto es aprobado, el alcance no sería igual para todos los trabajadores de Santa Fe. El feriado alcanzaría a:

Empleados de la administración pública provincial

Trabajadores de las administraciones municipales

Establecimientos educativos provinciales y municipales

Escuelas públicas y privadas Para estos sectores, el 9 de junio de 2027 funcionaría como una jornada no laborable. La situación sería diferente para el comercio, la industria y la banca, donde la adhesión tendría carácter optativo. La iniciativa también indica que el Ministerio de Educación tendría que incorporar el estudio de los hechos de la construcción del Fuerte Sancti Spiritu en los niveles inicial, primario, secundario y terciario, tanto en instituciones públicas como privadas. Puerto Gaboto ocupa un lugar central en la conmemoración prevista para 2027. Magnific Fuerte Sancti Spiritu: la historia detrás de los 500 años El Fuerte Sancti Spiritu fue establecido en 1527 por Sebastián Gaboto en Puerto Gaboto. Según los fundamentos del proyecto, fue uno de los primeros intentos de establecer una base española en la cuenca del Río de la Plata y dio lugar a posteriores expediciones hacia el interior del continente. Es por eso que sus impulsores quieren darle mayor visibilidad a este episodio que forma parte de la historia de Santa Fe y de la región. El quinto centenario se cumplirá el 9 de junio de 2027 y, además del descanso para empleados públicos y estudiantes, el proyecto apunta a inmortalizar la historia del fuerte.

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