Donald Trump responsabilizó a Joe Biden por el caos aéreo en EEUU: "Todo lo que tocaron terminó mal"

El mandatario republicano cuestionó la gestión de su antecesor luego de que un problema informático obligara a suspender los vuelos durante varias horas.

Donald Trump responsabilizó a Joe Biden por el estado de la aviación civil estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a su antecesor, Joe Biden, por el colapso de la aviación civil que el viernes provocó retrasos y la cancelación de más de 9.000 vuelos durante la jornada. El mandatario calificó de “desastre” la gestión del sistema aéreo durante la administración demócrata y cuestionó el gasto de recursos públicos.

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El episodio se produjo luego de una actualización técnica fallida que obligó a las autoridades estadounidenses a suspender las operaciones aéreas durante varias horas. La interrupción afectó los viajes nacionales e internacionales y generó complicaciones en distintos puntos del país.

En sus primeros comentarios sobre el incidente, publicados el domingo en su red social Truth Social, el presidente republicano apuntó directamente contra el gobierno anterior y cuestionó el estado en el que recibió el sistema de aviación.

“Todo lo que tocaron terminó mal” , escribió Trump. Además, acusó a la administración demócrata de haber destinado grandes sumas de dinero sin conseguir mejoras en la infraestructura.

“Gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado aún peor de como estaba cuando empezaron”, señaló el mandatario.

Trump cuestionó el gasto público destinado al sistema y sostuvo que quedó en peores condiciones.

De esta manera, Trump vinculó el problema técnico con la gestión de Biden y utilizó el episodio para cuestionar la administración de la aviación civil. Sus publicaciones hicieron foco en la supuesta falta de eficiencia y en el destino de los fondos destinados al sector.

El antecedente político entre Trump y Biden

Joe Biden gobernó Estados Unidos entre 2021 y 2025, después del primer mandato de Trump, que se extendió entre 2017 y 2021. Tras la gestión demócrata, el republicano regresó a la Casa Blanca.

El nuevo cruce se suma a las críticas que Trump dirige contra su antecesor por el estado de distintas áreas de la administración pública. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en la Administración Federal de Aviación (FAA), luego de una falla que alteró el funcionamiento del transporte aéreo y dejó miles de vuelos afectados.

Aunque el incidente tuvo como desencadenante una actualización técnica fallida, Trump centró sus declaraciones en la herencia recibida del gobierno anterior y responsabilizó a Biden por las condiciones del sistema.