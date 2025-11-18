Un día más de fin de semana largo: a qué se debe el feriado del 25 de noviembre







Los feriados locales también suman descanso: varios municipios celebran su aniversario fundacional y extienden el fin de semana.

Algunos municipios celebran sus aniversarios con feriados que alargan el fin de semana. Freepik

A menos de cincuenta días para que cierre el año, los feriados se sienten como un respiro soñado. En esta recta final, cualquier pausa sirve para recuperar energías, planificar una escapada o reunirse con seres queridos. Por eso, conviene estar atentos a las fechas clave que permiten sumar un día extra de descanso.

El calendario marca una nueva jornada no laborable que extenderá el descanso en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Aunque no se trata de un feriado nacional, el 25 de noviembre sumará un nuevo capítulo al listado de celebraciones locales.

Feriados con calor.jpeg En noviembre, los feriados no frenan: una nueva fecha conmemora aniversarios fundacionales y permite disfrutar de un día extra sin trabajar. Pixabay Por qué es feriado el 25 de noviembre de 2025 Ese martes se celebra el aniversario fundacional de tres localidades de la provincia de Buenos Aires: Dennehy (Nueve de Julio), Olavarría y Presidente Perón. En estas zonas, los vecinos se preparan con actos conmemorativos, celebraciones institucionales y propuestas culturales que marcan el espíritu de pertenencia.

Aunque estas jornadas pasan inadvertidas en otras regiones, quienes residen en estos distritos las viven como un momento ideal para reconectar con la comunidad o hacer una pausa en la rutina. Además, quienes se enteran con anticipación pueden aprovechar para planificar escapadas o actividades especiales.

La lista de feriados locales integra el calendario oficial de la provincia de Buenos Aires, el cual se actualiza todos los años con fechas significativas por motivos históricos, religiosos o fundacionales.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

