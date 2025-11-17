Día de la Soberanía: cómo será el feriado con fin de semana extra largo de noviembre 2025

De acuerdo con la normativa de la Ley 27.399, la fecha del 20 de noviembre se moverá al lunes 24 y suma un día puente con fines turísticos.

El esquema oficial establece una jornada no laborable para fomentar turismo interno, con distintos impactos según la actividad y acuerdos laborales.

Noviembre trae novedades importantes en el calendario nacional de feriados y toma como protagonista al Día de la Soberanía Nacional . Este año, el Gobierno aplicará la movilidad prevista por la Ley 27.399 y sumará un día puente con fines turísticos , que habilita un fin de semana extra largo para esta semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión responde al decreto de realizar modificaciones en la aplicación de los días trasladables , es decir, aquellos que caen en jornadas hábiles y pueden ser reubicados para potenciar el turismo interno.

Con esta medida, el feriado del jueves 20 de noviembre no se celebrará en su fecha exacta, sino que lo movieron al lunes 24 . A esto se suma el viernes 21, pensado específicamente para favorecer la actividad turística en todas las provincias.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado , ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Aquella jornada, las tropas de la Confederación, bajo las órdenes del general Lucio Norberto Mansilla y con la conducción política de Juan Manuel de Rosas , enfrentaron a una flota conjunta de Inglaterra y Francia que pretendía navegar el río Paraná sin autorización del gobierno nacional.

Para esto, las fuerzas argentinas improvisaron una estrategia defensiva, que logró frenar el avance extranjero durante horas: cadenas sobre el río , embarcaciones más chicas que tenían explosivos y baterías costeras.

soberania ancional

Sin embargo, aunque la desproporción militar era enorme a comparación de los invasores, la batalla abrió paso a negociaciones diplomáticas que reconocieron el derecho argentino a controlar la navegación de sus aguas. Esto consolidó la idea de soberanía como defensa del territorio, de los recursos y de las decisiones políticas del país.

Con el tiempo, el episodio fue revalorizado por los historiadores y la propia legislación. La fecha fue declarada acontecimiento histórico en 1974 y, desde 2010, es feriado nacional.

Cómo será el fin de semana largo de noviembre 2025

Noviembre 2025 llegará con una particularidad clave en el calendario: el feriado por el Día de la Soberanía Nacional será trasladado y complementado con un día puente turístico.

De acuerdo con la la Ley 27.399, la conmemoración del 20 de noviembre (que cae jueves) es un feriado trasladable. Por lo que, para este año, el Gobierno decidió moverlo al lunes 24, con el objetivo de favorecer el movimiento turístico y dinamizar economías de las provincias.

Además, estableció un día no laborable con fines turísticos para el viernes 21, una medida que se utiliza en fechas estratégicas para impulsar escapadas cortas en distintas regiones del país.

Calendario feriados Freepik

El esquema completo queda así: viernes 21 (día puente), sábado 22, domingo 23 y lunes 24 (feriado trasladado). Quienes estén alcanzados por la medida contarán con un descanso que puede llegar a cuatro días consecutivos.

Sin embargo, como ocurre con todos los días no laborables, su aplicación depende de cada empleador y no impacta de igual manera en todos los rubros.

Calendario de feriados nacionales 2025

Feriados inamovibles

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables