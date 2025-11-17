Un feriado inesperado para recargar energías: el descanso extra que tendrán miles de argentinos







Conocer los feriados locales puede transformar una semana común en una gran oportunidad para cortar la rutina y recuperar energías.

Algunos feriados no figuran en los calendarios nacionales, pero otorgan descanso a miles de personas. Depositphotos

Los feriados se convirtieron en momentos muy valorados por quienes buscan cortar con la rutina laboral o estudiar con menos presión. Planificar una escapada, una reunión con amigos o simplemente descansar, depende de conocer con anticipación cuándo llegan esos días libres.

En este contexto, noviembre sorprende con una nueva fecha para agendar. El feriado del 20 de noviembre no aparece en los calendarios nacionales, pero sí impacta directamente en miles de personas de ciertas localidades.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg Estos feriados locales permiten que los habitantes puedan participar de actos oficiales, celebraciones comunitarias y actividades culturales. Freepik A qué se debe el feriado el 20 de noviembre de 2025 Ese jueves 20 de noviembre, varios municipios de la provincia de Buenos Aires disfrutarán de una jornada no laborable por motivos fundacionales. Entre ellos se encuentran Magdalena, Porvenir (Florentino Ameghino) y Pedro Luro (Villarino), todos celebrando un nuevo aniversario de su fundación.

Aunque no se trata de un feriado nacional, impacta en sectores clave de cada región, desde comercios hasta instituciones educativas y administraciones públicas, que ajustan su funcionamiento a estas conmemoraciones.

Por eso, si estás en alguna de estas zonas o tenés que viajar hacia ellas, más vale estar atento. Puede ser una buena ocasión para descansar, descubrir nuevos paisajes o simplemente disfrutar de un día libre con sabor local.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

