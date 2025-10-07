Feriados de octubre: No, no es feriado el lunes 13 en Argentina. ¿De dónde parte la confusión?

El Gobierno oficializó el traslado de uno de los feriados nacionales móviles, el del 12 de octubre y generó un fin de semana largo en todo el país. Sin embargo, por tratarse de una decisión tomada este año, algunos incluso dudan respecto de la fecha. Y es que, la medida en la que basó el traslado permite que la conmemoración sea movida tanto al viernes previo como al lunes posterior, de manera que allí se generó la duda. Sin embargo, será feriado el viernes 10 y no el lunes 13, como algunos dudaro n.

Incluso, la duda se profundizó luego de que se confirmara el calendario de feriados en otros lugares del mundo, como Estados Unidos . En realidad, allí también se recuerda el día del tradicionalmente llamado descubrimiento de América aunque con el nombre de "Columbus Day" o Día de Colón y efectivamente, la administración de Donald Trump dispuso su traslado para el lunes 13.

En nuestro país, el feriado adquirió recientemente su denominación clásica como "Día de la Raza" , en un movimiento impulsado por el gobierno que dejó atrás el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" instaurado durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner .

El 12 de octubre es uno de los feriados nacionales trasladables dentro del calendario oficial del país. Hasta fines de agosto de este año, aquellos feriados de este tipo que caían un fin de semana perdían su calidad de móviles sin generar un fin de semana largo. A partir del Decreto 614/2025 el Porder Ejecutivo delega la posibilidad de trasladar esos feriados al viernes previo o lunes posterior en manos de la Jefatura de Ministros con el objetivo de promover el comercio y el turismo.

Así con la resolución 139/2025, se dispuso que en 2025 el feriado correspondiente al 12 de octubre se adelantara al viernes 10 y se conformara un fin de semana largo. La decisión fue celebrada particularmente por el sector de turismo particularmente golpeado por las consecuencias de un dólar que no atrae a los turistas extranjeros y expulsa a los locales hacia destinos internacionales.

Cronograma de servicios para el feriado del viernes 10

El viernes 10 de octubre, entonces, el cronograma de servicios será el que se sigue habitualmente cada feriado. Entonces, los bancos permanecerán cerrados, sin atención presencial, ni operaciones comerciales habituales. Respecto a los servicios públicos, la situación varía según el municipio o la jurisdicción, ya que en muchos distritos la recolección de residuos se suspende, mientras que en otros funciona con normalidad o con un cronograma limitado. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el servicio de limpieza urbana operará como en un día normal.

Calendario Feriado Depositphotos

Las instituciones educativas permanecerán cerradas, de manera tal que no habrá clases ni actividades ese día. En el ámbito de la salud, los hospitales y los servicios de emergencia mantendrán guardias y atención mínima, reservada a urgencias y casos críticos. El estacionamiento medido, por su parte, correrá por parte de cada ciudad que adoptará su normativa particular. En CABA no estará vigente ese día, lo que permite estacionar con libertad en las avenidas.