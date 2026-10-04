Feriados de octubre en PBA: se decretaron días no laborables para 26 municipios

Varios bonaerenses podrán contar con un descanso en la recta final del año gracias a estas fechas especiales.

El calendario de feriados de octubre traerá varias jornadas especiales para distintos puntos de la provincia de Buenos Aires . Durante el mes, municipios y localidades bonaerenses tendrán días no laborables por celebraciones locales, con fechas repartidas desde los primeros días hasta el cierre de octubre.

No todos los distritos compartirán el mismo motivo. Mientras algunos tendrán asueto por sus fiestas patronales , otros lo harán por aniversarios fundacionales que forman parte del calendario de cada comunidad.

El cronograma quedó establecido mediante la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense. El anexo separa las fechas correspondientes a municipios completos de aquellas que alcanzan únicamente a una localidad determinada.

Entre los municipios, Rojas tendrá su jornada el domingo 4 de octubre por la celebración de San Francisco de Asís , patrono de la ciudad. El lunes 5 será el turno de Morón , que festeja a la Inmaculada Concepción del Buen Viaje y, además, recuerda la fecha de su fundación.

El miércoles 7 de octubre aparecen Moreno, Maipú, 25 de Mayo y Arrecifes, todos por celebraciones vinculadas a la Virgen del Rosario, patrona de esas comunidades. San Andrés de Giles tendrá asueto el jueves 8 por un nuevo aniversario de su nacimiento, mientras que Escobar hará lo propio el viernes 9.

El lunes 12 será la fecha de Pilar, que celebra a la Virgen del Pilar. Después llegarán las conmemoraciones por la creación de Tres de Febrero, el jueves 15; Luján, el sábado 17; Ezeiza, el martes 20; Brandsen, el miércoles 21; y Chivilcoy, el jueves 22.

El viernes 23 de octubre celebrarán un nuevo año desde su fundación San Antonio de Areco y General Pinto. El sábado 24 aparecerá Ituzaingó, mientras que el domingo 25 tendrán su fecha Moreno y General Rodríguez, también por celebraciones relacionadas con el nacimiento de esos distritos.

El calendario de municipios se completa con Suipacha y Marcos Paz, el lunes 26; Alberti, el martes 27; Leandro N. Alem, el miércoles 28; y Benito Juárez, el sábado 31. En estos casos, los días no laborables coinciden con sus respectivos aniversarios fundacionales.

El cronograma también incluye celebraciones limitadas a determinadas localidades. El jueves 1° de octubre concentrará buena parte de las fiestas patronales en honor a Santa Teresita del Niño Jesús: estarán alcanzadas Oriente, en Coronel Dorrego; Henderson, en Hipólito Yrigoyen; El Triunfo, en Lincoln; Rivera, en Adolfo Alsina; Comandante Otamendi y Mar del Sur, en General Alvarado; Santa Eleodora, en General Villegas; y Casbas, en Guaminí.

Ese mismo jueves 1°, Carlos Salas, en Lincoln, conmemorará la fecha de su fundación. El viernes 2 aparece Ramón Santamarina, en Necochea: el anexo provincial la consigna como celebración patronal, aunque la propia localidad recuerda ese día su nacimiento, ocurrido el 2 de octubre de 1910.

El domingo 4 de octubre será el turno de Banderaló, en General Villegas, y Arribeños, en General Arenales, que celebran a San Francisco de Asís. Un día después, el lunes 5, Darregueira, en Puán, tendrá asueto por un nuevo aniversario desde su creación.

Los más afortunados podrán contar con un fin de semana largo, ideal para planificar una escapada rápida. Freepik

El miércoles 7 habrá otras fiestas patronales. J. A. Peña, en Pergamino, celebra a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, mientras que María Ignacia Vela, en Tandil, lo hace en honor a Nuestra Señora del Rosario. La Delfina, en General Viamonte, completa esa fecha con una jornada por su fundación.

El sábado 10 de octubre, Oriente volverá a tener un día especial, esta vez por el aniversario de la localidad. El domingo 11 será para Salazar, en Daireaux, que también recuerda su nacimiento.

El lunes 12 aparecen Carlos Salas, en Lincoln, por sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Luján; Necochea, por la conmemoración de su fundación; y Paraje Roch, en Tordillo, por la celebración de Nuestra Señora de Fátima.

Un día después, el martes 13, los festejos en honor a Nuestra Señora de Fátima alcanzarán también a San Manuel, en Lobería; Garré, en Guaminí; Urquiza, en Pergamino; y Gahan, en Salto.

Garré volverá a aparecer el jueves 15 de octubre, esta vez por un nuevo aniversario desde su creación, junto con Acevedo, en Pergamino, que tendrá la misma conmemoración. El viernes 16 será la fecha de Laguna Alsina, en Guaminí, por la fiesta patronal de Santa Margarita María de Alacoque.

El domingo 18 de octubre recordarán sus respectivas fundaciones Bahía San Blas, en Patagones, y Villa Cacique y Barker, ambas en Benito Juárez. El martes 20 hará lo propio Pirovano, en Bolívar.

Las últimas fechas serán para Punta Indio, el domingo 25 de octubre, y la ciudad de Nueve de Julio, el martes 27. En ambos casos, las jornadas coinciden con un nuevo aniversario desde su fundación.

La recta final del año traerá un descanso para los habitantes de Buenos Aires. Freepik

Administración Pública y Banco Provincia: cómo funcionará el servicio en los municipios alcanzados

Las fechas incluidas en el cronograma fueron declaradas días no laborables para la Administración Pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en cada uno de los lugares alcanzados. Así lo determina la Resolución 467/2026 publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

Las dependencias comprendidas no tendrán su funcionamiento habitual durante esos días. En el caso del Banco Provincia, cuando coincidan con una jornada de atención, las sucursales ubicadas en esos municipios o localidades quedarán alcanzadas por la medida.

El alcance dependerá de cada caso. Cuando el cronograma menciona a un municipio, el asueto corresponde al distrito; si identifica únicamente a una localidad, no se extiende automáticamente al resto del partido.

Sector privado, comercio e industria: ¿es feriado obligatorio u optativo?

Para el sector privado la situación es diferente. La resolución establece feriados optativos para la industria, el comercio y las restantes actividades, por lo que el día libre no es obligatorio para todos los trabajadores de los lugares incluidos en el calendario.

En estos casos, cada empleador podrá definir si adhiere o mantiene la actividad habitual. Por eso, comercios, fábricas y empresas privadas pueden continuar funcionando pese al asueto dispuesto para la Administración Pública y el Banco Provincia.