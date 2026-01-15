Javier Milei vuelve a Mar del Plata y refuerza su armado en Buenos Aires + Seguir en









El Presidente cerrará enero con una visita política a la costa bonaerense, donde el oficialismo libertario busca consolidar estructuras territoriales y fortalecer su presencia de cara al próximo ciclo electoral.

Javier Milei vuelve a Mar del Plata para participar de un festival de Derecha Fest.

Como anticipó Ámbito, El presidente Javier Milei regresará a Mar del Plata a fines de enero, en lo que desde su espacio identifican como un paso clave para consolidar la presencia política de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires durante 2026, un año considerado estratégico para ordenar candidaturas y estructuras rumbo a las elecciones de 2027.

El plato fuerte de la agenda será la participación del jefe de Estado en la denominada “Derecha Fest”, un encuentro ideológico promovido por dirigentes libertarios con actividades culturales, discursos y música, que desde los organizadores se presenta como una instancia de “batalla cultural” contra el progresismo.

Desde el entorno de Milei sostienen que esta visita no es de carácter turístico, sino parte de un plan más amplio para afianzar el armado territorial y consolidar apoyos en un distrito donde el discurso libertario tuvo buena recepción en comicios recientes. La visita se enmarca dentro de lo que llaman el “Tour de la Gratitud”, una serie de apariciones públicas destinadas a reforzar la presencia política en distintos distritos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmilei/status/2011766328223547775?s=48&t=vQoWOU0XFBZ5r8nvum41CQ&partner=&hide_thread=false NOS VEMOS EN MAR DEL PLATA...!!!

VLLC! https://t.co/cpJz8a8ZJm — Javier Milei (@JMilei) January 15, 2026 La elección de Mar del Plata como escenario responde, según allegados al oficialismo, a la combinación de una base de simpatías ya instalada y la posibilidad de generar un impacto comunicacional en una ciudad que suele funcionar como vidriera política.

Además del evento central, el movimiento libertario busca con esta gira afianzar el trabajo de su estructura territorial bonaerense, que incluye discusiones internas sobre iniciativas como la Boleta Única de Papel y el posicionamiento frente a temas legislativos provinciales.

En paralelo a estos movimientos, en la provincia de Buenos Aires se observa un escenario político activo, con diferentes fuerzas buscando consolidar sus espacios de cara a los comicios que vienen, mientras el oficialismo nacional intenta aprovechar cada aparición pública para reforzar su narrativa y su presencia en el territorio.