El próximo lunes 12 de octubre va a ser feriado nacional y dará lugar a un fin de semana largo de tres días en todo el país. De todas formas, en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires el calendario se va a poder extender por un día más de descanso.
Fin de semana de 4 días: cuáles son las localidades de Buenos Aires que podrán disfrutar de un descanso extra
Algunas localidades bonaerenses van a gozar de una jornada no laborable tras el feriado nacional del lunes y van a poder descansar hasta el martes.
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El motivo son distintas celebraciones patronales previstas para el martes 13 de octubre, que van a permitir unir esa fecha con el sábado, domingo y lunes. Es importante tener en cuenta que la medida tiene alcance local y no implica un nuevo feriado para toda la provincia.
Las localidades de Buenos Aires que tienen feriado el 13 de octubre
Una de las localidades alcanzadas es San Manuel, en el partido de Lobería, donde el martes 13 fue establecido como día no laborable por la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora de Fátima.
La medida alcanza a la Administración Pública Municipal y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero para el comercio, la industria y las actividades civiles tiene carácter optativo.
También tendrá una jornada especial Garré, en el partido de Guaminí. Ahí se conmemora la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora de Fátima y el día no laborable alcanza a la administración pública y al Banco Provincia, mientras que para la actividad privada es optativo.
A eso se le suma Urquiza, en el partido de Pergamino, que también celebra cada 13 de octubre sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Fátima. La jornada será no laborable para la administración pública y el Banco Provincia.
Otra de las localidades vinculadas a esta fecha es Gahan, en el partido de Salto, donde las Fiestas Patronales también se hacen en honor a la Virgen de Fátima, pero, para 2026 los festejos principales fueron programados para el domingo 11 y el sábado 17 de octubre.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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