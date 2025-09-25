Triple crimen de las chicas: quiénes son los cuatro detenidos

Comenzó este jueves la indagatoria para los cuatro imputados por homicidio agravado. Se trata de tres argentinos y un peruano, dos de ellos dueños de la casa donde se encontraron los cuerpos.

En la jornada de este jueves inició la indagatoria a los cuatro imputados por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara , las tres chicas desaparecidas en La Matanza . El grupo de acusados está compuesto por dos parejas, de nacionalidad argentina y peruana, todos señalados por homicidio agravado.

La primera detención se produjo en la casa donde la Policía encontró los cuerpos. Allí, dos argentinos fueron sorprendidos mientras intentaban limpiar la escena del crimen.

Horas más tarde, la otra pareja -de una argentina y un peruano, dueños de la casa-, fue arrestada en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.

Los acusados tienen entre 18 y 28 años. La primera detención se produjo en la casa donde la Policía encontró los cuerpos.

En medio de la conmoción, los cuatro acusados están siendo indagados este jueves en la DDI con sede en Laferrere, La Matanza. Uno por uno, se trata de:

Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, peruano.

Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años, argentina.

Daniela Lara Ibarra, de 19 años, argentina.

Maximiliano Andrés Parra, de 18 años, argentina.

En cuanto a Silva, podría tener una conexión con la Villa 1-11-14 y la hipótesis más firme en la investigación apunta a todos ellos como posibles encubridores del crimen.

Según trascendió, uno de los detenidos habría aportado datos sobre lo ocurrido, aunque esa declaración todavía es analizada por los investigadores. Además, la Justicia sospecha que hay más personas involucrados en el hecho.

Triple crimen de las chicas de La Matanza: indagan a los cuatro detenidos

Este jueves la Justicia indaga desde las 8.30 a los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes de La Matanza asesinadas. Será en la DDI del partido del oeste, donde se encuentran alojados momentáneamente.

Tras ser citados, deberán hablar ante el fiscal Gastón Duplaá. Durante el procedimiento, se busca contemplar una serie de preguntas para intentar dar con el paradero del líder de la banda narco, quien está identificado pero prófugo.

En tanto, la indagatoria estará dirigida a dar con los autores intelectuales y materiales del hecho. De acuerdo con lo que contó Diego Gabriele en La Mañana por C5N, González es la pareja de uno de los integrantes del clan narco y que presenció la sesión de tortura y posterior asesinato de Lara, Morena y Brenda.