La estafa que puso en alerta a ANSES: delincuentes piden datos en la vía pública







Estas personas se hacen pasar por personal oficial para obtener información sensible. Por eso el organismo aclara su modalidad de trabajo y canales reales.

No caigas en estafas: estos son los canales oficiales de ANSES. Depositphotos

En las últimas semanas, se multiplicaron los reportes de vecinos que recibieron visitas inesperadas de supuestos empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estas personas intentaron acceder a los datos privados o bancarios de distintos beneficiarios, lo que generó preocupación en todo el país.

Ante esta situación, el organismo nacional reforzó su campaña para informar cómo reconocer estas prácticas fraudulentas y evitar que más ciudadanos sean víctimas de engaños. La advertencia también busca orientar sobre los canales reales de ANSES para trámites y consultas.

El comunicado de ANSES ANSES, organismo que administra las prestaciones sociales en Argentina, informó que no está realizando operativos ni relevamientos de datos en domicilios particulares o en la calle. Todo trámite oficial se gestiona exclusivamente en las oficinas del organismo, por la web oficial o mediante la aplicación mi ANSES.

El ente además hizo hincapié en que nunca solicita claves bancarias, contraseñas ni datos personales por teléfono, redes sociales, correo electrónico o visitas a hogares. Además, aclaró que su personal no recorre barrios para pedir información ni dinero.

Si alguien se presenta como empleado de ANSES para pedir tus datos, se recomienda no brindar ninguna información y dar aviso inmediato a la policía. ANSES: canales oficiales de atención El organismo previsional recordó que cuenta con plataformas y espacios oficiales para gestionar los trámites: mi ANSES : Portal online donde se pueden hacer consultas y trámites sin turno desde la computadora.

: Portal online donde se pueden hacer consultas y trámites sin turno desde la computadora. Aplicación mi ANSES : Disponible para celulares y tablets, permite acceder a los mismos servicios en cualquier lugar.

: Disponible para celulares y tablets, permite acceder a los mismos servicios en cualquier lugar. Atención Virtual : Opción para solicitar asignaciones, gestionar la obra social y resolver consultas con un operador a distancia.

: Opción para solicitar asignaciones, gestionar la obra social y resolver consultas con un operador a distancia. Línea 130 : Disponible las 24 horas para trámites automáticos y de lunes a viernes de 8 a 20 para atención personalizada.

: Disponible las 24 horas para trámites automáticos y de lunes a viernes de 8 a 20 para atención personalizada. Oficinas de ANSES : Red de delegaciones en todo el país para atención presencial.

: Red de delegaciones en todo el país para atención presencial. Terminales de Autogestión Electrónica (TAE) : Estaciones instaladas en oficinas para trámites rápidos sin asistencia.

: Estaciones instaladas en oficinas para trámites rápidos sin asistencia. Operativos territoriales programados: Jornadas oficiales comunicadas previamente por ANSES para dar atención en distintos puntos del país.

