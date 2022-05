5 lugares para una escapada de fin de semana

pueblos - areco.avif

2. San Andrés de Giles

San Andrés de Giles se encuentra a 103 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se puede acceder en auto por las rutas Ruta nacional 7, y la Ruta provincial 41. Esta ciudad tranquila preserva alma de pueblo y es ideal para una escapada de fin de semana, ofreciendo, además, en sus cercanías, pueblos rurales que no pueden dejar de visitar. Muchos visitantes suelen elegir en el mismo día o fin de semana, recorrer San Antonio de Areco y San Andrés de Giles, por su cercanía una de la otra.

La plaza central está muy bien cuidada, preservando edificios históricos, como la Iglesia San Andrés Apóstol, remodelada en varias oportunidades y el Palacio Municipal. El parque municipal Dr Fernando Lillia es el pulmón verde de la ciudad, donde se pueden practicar diversos deportes.

pueblos - san andres de giles.avif

3. Capilla del Señor

Capilla del Señor fue el primer pueblo en ser declarado de interés histórico nacional y hoy es uno de los más auténticos de la provincia, que preserva tanto su arquitectura original como su forma de vida. Se puede llegar en auto por la Panamericana Ramal Pilar hasta el kilómetro 69 de la Ruta Nacional Nº8 y luego tomar la Ruta Provincial Nº39. También se puede llegar en el tren ramal Mitre combianando con el ramal a Capilla del Señor o en el colectivo nº 57 desde Plaza Italia.

Al recorrer sus calles, se recrean las historias del viejo cementerio en el centro de la plaza, la vieja casa Miralejos, el salón Roma y el antiguo club social de los inmigrantes. El cementerio es un museo en sí mismo, con sus sofisticados e imponentes mausoleos. Algunas de las construcciones que no pueden dejar de visitar son la Posada del Palomar de 1838, una de las más antiguas, el Templo Parroquial y la pulpería Los Ombúes, un histórico almacén hoy atendido por doña Elsa, la nieta del dueño fundador, donde por la tarde se juntan todavía los paisanos a tomar y jugar a las cartas o al billar.

pueblos - capilla del señor.avif

4. San Miguel del Monte

A este pueblo ubicado a 110 kilómetros de Capital Federal se puede llegar fácilmente en auto por la autopista Ezeiza – Cañuelas y desde allí tomar la Ruta Nacional 3. Con una laguna de 740 hectáreas y 15 km de verde alrededor, atrae a habitantes de toda la provincia.

En la laguna se practican todo tipo de deportes náuticos, como natación, lanchas a motor, jet ski, windsurf y vela. También es un lugar famoso por sus clubes de pesca y campings.

Su extensa costanera, Juan Manuel de Rosas, por las noches se ilumina y se llena de gente en sus bares y restaurantes, que se reúnen para disfrutar de una velada frente a la laguna. Los menúes son muy variados, donde prevalece la parrilla y su especialidad, el chivito al asador.

pueblos - San Miguel del Monte .avif

5. Chascomús

Chascomús es otra excelente opción para hacer una escapada de fin de semana. Para llegar desde Buenos Aires, hay que tomar la autovía 2 y son un poco más de 120 kilómetros de ruta.

Si pensamos en Chascomús, automáticamente pensamos en su laguna. Caminar por su costanera es lo primero que hacen sus visitantes al llegar. También hay bares donde sentarse a tomar algo, y es un lugar ideal para hacer ejercicio, salir a correr y andar en bici. En la zona de “la escalinata” es donde suelen juntarse muchos jóvenes a tomar mate y tocar la guitarra. La laguna es también el spot de los pescadores, que se sientan a tirar la caña y esperar a que haya pique.

En una de las orillas de la laguna, frente al caso histórico, se encuentran dos monumentos históricos de la democracia: un monumento diseñado por Clorindo Testa en conmemoración de los 25 años de la recuperación de la Democracia luego de la última dictadura y una estatua del ex presidente Raúl Alfonsín (para quienes no lo saben, nacido y criado en Chascomús), como un homenaje a su labor política. También se puede visitar por fuera la casa del ex presidente, a quien los vecinos le tienen mucho cariño.