Finaliza hoy plan Previaje y Bariloche lidera ventas para las vacaciones

Desde el comienzo de la cuarentena obligatoria y hasta antes de la campaña en que muchas provincias permanecían cerradas, las ventas de vacaciones anticipadas de destinos nacionales representaban un 7,5% de la venta, frente a un 92,5% de turismo internacional que en el caso de los 3 destinos líderes como Miami, algunos lugares del Caribe y Madrid, no existían grandes restricciones para viajar. Con el lanzamiento de la campaña de apoyo al turismo doméstico pasó a representar un 14,5% el primer mes, casi duplicando la proporción anterior. “Se vendió un 158% más de productos turísticos nacionales en estos tres meses de campaña que desde el comienzo de la cuarentena hasta el inicio de la campaña. La primera etapa del Previaje (hasta el 30/10) no tuvo un marcado incremento en ventas. En el caso de Avantrip consideramos que su potencial y beneficios no fueron percibidos de inmediato por los turistas, que tardaron prácticamente un mes en reaccionar para coronar a Previaje como un programa exitoso. Recién a partir del CyberMonday de noviembre las ventas comenzaron a levantar. Esto significa que después de los primeros 45 días de lanzamiento el programa tuvo impacto”, aseguró Joaquín Pérez Aguirre, gerente de retail de Avantrip. “Si bien vuelos fue la categoría que más se vendió inicialmente, ahora aparecieron compras de servicios terrestres como hoteles, alquiler de autos y paquetes”, agregó.

Los destinos nacionales más comprados desde el inicio de la campaña fueron Bariloche, Buenos Aires, Ushuaia, Salta y Mendoza. Los dos últimos son los que más crecieron frente al mismo período del año anterior, mientras que los 3 primeros son destinos habituales para esta estación, pero recibieron un plus con Previaje. Destinos que se solían vender más y que se vieron relegados con esta campaña fueron Iguazú y El Calafate.

En tanto, el máximo de reintegro de 100.000 pesos convirtió a Previaje en una valiosa herramienta de seducción para el turismo de alta gama.

“En lo que respecta a los hoteles de lujo, prácticamente el 100% se sumaron. Quienes se tomaron un tiempo para analizar Previaje fueron los turistas, que no entendieron de inmediato la propuesta. De hecho el 60% de nuestra facturación por Previaje ingresó recién en diciembre 2020”, aseguró Cecilia Vignolo, gerenta de ventas de Biblos Travel.

En el segmento de lujo está claro que Miami y el Caribe son los dos destinos de mayor éxito desde la reapertura de los vuelos. “Pero después de éstos nos llegó demanda por viajes dentro de Argentina y explotaron las ventas durante diciembre para destinos como Bariloche, que es el principal ganador de la temporada. En particular se activaron destinos como Cafayate o Saltos del Moconá; son lugares abiertos, en contacto con la naturaleza, de baja densidad poblacional y una oferta de lujo tentadora. Estos dos destinos estuvieron creciendo las últimas semanas de diciembre y ya registran un muy buen nivel de reservas para marzo”, agregó.