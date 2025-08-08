Flybondi regresa a Paraguay: la aerolínea low cost inaugura inédita ruta a Encarnación







Conectando por primera vez la ciudad de Encarnación con Buenos Aires, Flybondi retoma su operatoria en Paraguary con cuatro vuelos semanales.

Flybondi retoma su ruta hacia Paraguay inaugurando la terminal de Encarnación en su calidad de terminal internacional permanente. Flybondi

La empresa Flybondi oficializó la venta de pasajes para su nueva ruta entre Buenos Aires y Encarnación. Va a ser la primera vez con vuelos que unan las dos ciudades y el regreso de la aerolínea low cost a Paraguay que se había visto truncado a partir de la pandemia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según lo informado por la empresa, las operaciones comenzarán a partir del 24 de este mes. De esta manera, Flybondi se suma, con el 13,8% de los asientos al mes, a Aerolíneas Argentinas, JetSMART y Paranair, las demás empresas que tienen vuelos regularmente entre Argentina y Paraguay.

El CEO de Flybondi, Mauricio Sana, expresó: "Volver a Paraguay era un objetivo que teníamos desde hace mucho tiempo y poder concretarlo nos llena de orgullo y alegría. Esta nueva ruta será clave para que más paraguayos y argentinos puedan viajar con las mejores tarifas del mercado".

Vuelo Flybondi avión.jpg Antes de la pandemia, Flybondi operaba con una ruta internacional hacia Paraguay. Flybondi Encarnación se convierte en terminal internacional permanente El Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub, que está ubicado en la ciudad de Encarnación, ya fue autorizado por la Dirección Nacional de Aviación Civil (DINAC) para empezar a funcionar como terminal internacional permanente. El primer vuelo programado para llegar al aeropuerto será precisamente el que inaugure la ruta Buenos Aires - Encarnación, el día 24 de agosto.

De esta manera, se suma al Silvio Pettirossi (Asunción) y al Guaraní (Ciudad del Este), y se convierte en el tercero en Paraguay. Tendrá servicios clave de Migración y una Secretaría Nacional Antidrogas, lo que lo avala a hacer vuelos desde el extranjero.

En marco de un proyecto ambicioso y a la espera de que sea un éxito la incorporación de este tercer aeropuerto, planean construir una nueva terminal de pasajeros y ampliar la capacidad de la pista del aeropuerto, que tiene una capacidad para vuelos Boeing 737. ¿Qué otras rutas internacionales tiene Flybondi? Flybondi se mostró entusiasmada por ampliar su red de conectividad internacional y por seguir "apostando al crecimiento del turismo regional con una propuesta basada en accesibilidad, libertad de volar y una experiencia simple, segura y eficiente". Pasajeros Flybondi.jpg Para la low cost, el regreso a Paraguay era una materia pendiente en su esquema internacional. Cámara de turismo Al sumar Paraguay a su lista, Flybondi ya cuenta con seis destinos internacionales. La empresa tiene siete rutas con destino a Brasil: desde Buenos Aires a Río de Janeiro, São Pablo, Florianápolis, Salvador de Bahía y Caceió. También desde Córdoba a Rio de Janeiro y a Florianápolis.

Temas Flybondi

Vuelos