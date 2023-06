Ford: qué modelo dejará de producirse después de 47 años

Si bien se dejará de fabricar a nivel mundial, la noticia no genera tanto impacto en Argentina ya que desde 2021 el modelo no llegaba al país luego del cierre de la planta de producción en Sao Bernardo do Campo.

¿Qué modelo reemplazará al Ford Fiesta?

Según señalaron desde la empresa, el modelo que llegará para ocupar el lugar del Ford Fiesta será el Ford Puma. La estrategia es apuntar a los autos eléctricos y por esto apostarán a este auto.

Ford Puma.jpg Ford Puma. Ford

El Puma se comenzará a fabricar en su versión eléctrica durante 2024. De esta manera se suma a la lista de autos 100% eléctricos disponibles en el mercado al igual que Explorer, una apuesta por la electrificación que irá de la mano a un centro totalmente nuevo para su producción en Colonia.