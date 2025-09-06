Murió a los 106 años Rosa Roisinblit, histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo







A pesar de su avanzada edad y de haber encontrado a su nieto secuestrado, continuó trabajando para identificar a los familiares de sus compañeras.

Rosa Tarlovsky de Roisinblit junto a sus nietos, Guillermo y Mariana.

Abuelas de Plaza de Mayo confirmó este sábado que a los 106 años de edad murió Rosa Tarlovsky de Roinsinblit, vicepresidenta de la institución hasta el 2021, cuando se convirtió en presidenta honoraria. "Durante más de un siglo Rosa fue construyendo un camino ejemplar de lucha, trabajo y perseverancia, con la determinación, disciplina e inteligencia que la caracterizaba", destacó el organismo de derechos humanos en un comunicado.

Nacida el 19 de agosto de 1919 en la provincia de Santa Fe, se dedicó a la obstetricia y se casó con Benjamín Roisinblit, con quien tuvo a su hija Patricia Julia. En 1978, Patricia fue secuestrada cuando estaba embarazada de ocho meses junto a su pareja, José Pérez, y su hija, Mariana, quien posteriormente fue entregada a la familia paterna por personas que se identificaron como personal de Coordinación Federal de la Policía. El hermano de Mariana, Guillermo, nació durante la dictadura en el centro clandestino ESMA y no recuperó su identidad hasta el 2000.

En esos 22 años, la vida de Rosa cambió por completo, volcándose al trabajo conjunto con las que conformarían Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Eso lo llevó a ser querellante en el juicio Plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura, que condenó a las Juntas Militares. En el 2016 también participó de la causa por la desaparición de su hija y su yerno, que finalizó con las condenas a Omar Graffigna -autoridad de la Segunda Junta Militar-, Luis Trillo -director de la Regional de Inteligencia Buenos Aires, donde los mantuvieron secuestrados- y Francisco Gómez, apropiador de su nieto.

A partir de allí, continuó asistiendo con frecuencia a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo para participar en la búsqueda de nuevos nietos a quienes les robaron su identidad. "Su rol para el avance en los estudios genéticos que lograron identificar a los niños desaparecidos fue central, cuando junto a su nieta, repetían los estudios hasta que se llegó a conocer índice de Abuelidad". destacó Abuelas en su comunicado. Hasta la actualidad, se han identificado a 140 nietos. Rosa se involucró con el hallazgo de cada uno de ellos.

Emotiva despedida a Rosa Roisinblint En redes sociales quedó expreso el cariño y respeto que había generado Rosa Roisinblint en la comunidad política y los sectores asociados a los derechos humanos. Su nieta Mariana, por caso, publicó una emotiva foto, acompañada del texto: "Para mí sos eterna. Nunca podrán sacarme mi amor". También fue conmovedora la despedida de Abuelas: "Rosa fue una gran compañera, amiga leal, siempre dispuesta a hacer lo que la institución requiriera. [...] Le gustaban los festejos, bailar y cantar. Por eso, para sus 100 años Abuelas hizo una gran fiesta que la dejó retratada bailando. Sólo nos quedan palabras de agradecimiento por su entrega, su solidaridad y el amor con el que buscó a los nietos y nietas hasta el final". Entre los organismos que publicaron sus condolencias luego del fallecimiento de Rosita, se encontraron distintas sedes regionales de H.I.J.O.S. "¡Hasta la memoria siempre Rosa Tarlovsky de Roisinblit! Eterna en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. ¡Y en el compromiso de encontrar a todas y todos los que nos faltan!", publicó H.I.J.O.S. La Plata. La Comisión Provincial por la Memoria suscribió: "Con gran dolor despedimos a Rosita, Abuela de Plaza de Mayo, enorme luchadora por los derechos humanos, parte de la incansable búsqueda de todos los niños y niñas apropiadas durante el terrorismo de Estado". Por su parte, exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, publicó: "Con mucha tristeza despedimos a Rosa Roisinblit. Presidenta Honoraria de Abuelas. Mujer luchadora incansable que puso el cuerpo hasta que el tiempo se lo permitió. ¡106 años de vida luchando! Hasta la victoria siempre querida Rosa nunca te olvidaremos". El exministro de Educación, Daniel Filmus, también se expresó: "Nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de Rosa Roisinblit, Abuela de Plaza de Mayo e incansable militante por los derechos humanos. Te vamos a extrañar mucho Rosita. Saludamos a sus familiares y amistades en este momento".