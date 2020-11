Se podrá volver a jugar al Fortnite desde celulares iPhone

El popular juego ha estado bloqueado en los dispositivos de Apple desde agosto, cuando Epic introdujo su propio sistema de facturación.

Apple había argumentado que eso violó las reglas de la App Store y eliminó "Fortnite" de la tienda, lo que provocó una batalla legal y de relaciones públicas en la que Epic demandó a Apple y alegó que las normas y tarifas de la App Store representan a una conducta anticompetitiva.

Finalmente Nvidia y Epic dijeron que "Fortnite" volverá a los iPhones por el navegador web Safari, que no está sujeto a los requisitos o reglas de facturación de Apple.

Nvidia, el mayor proveedor de chips que aceleran los videojuegos, está expandiendo GeForce NOW, un servicio basado en la nube donde los juegos de PC se ejecutan dentro de sus centros de datos y se transmiten a los dispositivos.

La firma de chips dijo el jueves que está desplegando una versión de prueba de GeForce NOW para los iPhones y los iPads de Apple. La versión inicial del servicio requerirá un accesorio denominado "gamepad" que se conecta a un iPhone para darle botones y una cruceta similar a una consola o controlador de juegos de PC.

Nvidia comunicó en un blog que el panel de juegos permitirá a los 5 millones de miembros del servicio jugar títulos como "Assassin's Creed Valhalla" y "Shadow of the Tomb Raider" en iPhones. También aseguró que trabajaba con Epic para una versión de "Fortnite" en el navegador Safari en iPhones que no requeriría un controlador.

"Estamos trabajando para habilitar una versión táctil de 'Fortnite', que retrasará la disponibilidad del juego", escribió Phil Eisler, jefe del servicio de juegos en la nube de Nvidia, en un blog.

Nvidia dijo que su servicio de juegos en la nube cuesta 4,99 dólares mensuales o 24,95 dólares por una membresía de seis meses.