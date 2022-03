Francisco: "Yo no tengo salario. Si necesito algo, lo pido"

Otro de los sin techo pregunta al pontífice porqué Dios lo ha elegido como pastor de la Iglesia. "Son cosas misteriosas. No hice ninguna campaña electoral, no le pagué a nadie, no tengo prestigiosos títulos universitarios, son viejo: en suma, un auténtico asno", responde el papa argentino.

"¿Cómo será la Iglesia del futuro?", quiere saber otro de los sin techo. "Seguirá siendo la misma en esencia, y es por esto que el pecado del tradicionalismo es quedar impedir el crecimiento", agregó.

Las preguntas de la gente de calle fueron recogidas por la asociación francesa Lazare, que se ocupa de brindar asistencha a esas personas.

"El Papa nos concedió varias horas de entrevista sin interrupciones explican los voluntarios de Lazare en el libro, y le dimos una campanilla para que hiciera sonar cuando no quería responder alguna pregunta. No la usó nunca, ni siquiera cuando se le preguntó cuáles serán sus defectores o sus amores", concluyó.

Por su parte, el argentino partirá el próximo sábado hacia la isla de Malta, donde volverá a poner en el centro de su mensaje la situación de los migrantes, en una gira en la que la guerra en Ucrania está como telón de fondo.

Francisco, de 85 años, es el tercero, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que visita la isla mediterránea, donde el catolicismo es la religión oficial, practicado por alrededor del 85% de sus 516.000 habitantes y el aborto es considerado un crimen.