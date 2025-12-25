Detectaron casi 100 conductores alcoholizados en controles viales durante Nochebuena + Seguir en









La Agencia Nacional de Seguridad Vial desplegó operativos simultáneos en rutas y accesos de todo el país: se controlaron más de 5.200 vehículos y se registraron casos con niveles de alcohol en sangre muy por encima de lo permitido.

Este jueves 25 continuarán los operativos.

Durante la noche del 24 de diciembre, casi un centenar de conductores fueron detectados circulando bajo los efectos del alcohol en operativos de tránsito realizados en distintos puntos del país. Los controles fueron llevados adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) como parte de un despliegue especial por Nochebuena.

En total, se registraron al menos 97 casos de alcoholemia positiva en 39 puntos estratégicos, seleccionados en función del alto flujo vehicular y de antecedentes de siniestros viales graves. Los operativos incluyeron rutas nacionales y accesos a grandes centros urbanos y turísticos.

Según el informe oficial, se controlaron 5.220 vehículos y se labraron 163 actas por infracciones a la ley de tránsito. Además, se retuvieron 102 licencias de conducir. En todos los casos en los que el test dio positivo, los conductores fueron retirados de la circulación de manera inmediata, conforme al protocolo vigente.

operativo alcoholemia 2.jpeg Según el informe oficial, se controlaron 5.220 vehículos y se labraron 163 actas por infracciones Operativo Alcoholemia cero: cuáles fueron los peores registros de Navidad Entre los registros más elevados se destacó un automovilista de Caucete, San Juan, que arrojó 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre. También se detectaron valores altos en Gualeguaychú, Entre Ríos (1,66 g/l); en Wanda, Misiones (1,57 g/l); en Bariloche, Río Negro (1,49 g/l); y en Las Grutas, Río Negro (1,47 g/l). Desde el organismo remarcaron que estos niveles superan ampliamente los límites permitidos y representan un riesgo grave para la seguridad vial.

“La detección temprana de conductores en infracción permite intervenir antes de que ocurran siniestros de consecuencias fatales”, señalaron desde la ANSV, al tiempo que destacaron la importancia de los controles de alcoholemia como una herramienta central de prevención.

Las autoridades informaron que los operativos continuarán durante el 25 de diciembre y se intensificarán nuevamente en la noche de Año Nuevo. El esquema de fiscalización se mantendrá activo a lo largo de la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a destinos turísticos, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial. Desde la Agencia recordaron que en la Argentina rige la tolerancia cero al alcohol al volante y subrayaron que la seguridad en la vía pública constituye una prioridad, especialmente durante fechas festivas y períodos de alta circulación.