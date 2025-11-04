Fuerte temporal y destrucción en Urdampilleta: cortes de luz, voladura de techos y zonas anegadas







Las tormentas comenzaron a formarse el lunes a las tarde y todavía persisten. El Servicio Meteorológico emitió un alerta para la zona afectada.

Un fuerte temporal afecto a la localidad y provocó destrozoso en 40 casas.

Un fuerte temporal azotó la localidad de Urdampilleta - ubicada en el partido bonaerense de San Carlos de Bolívar - el pasado lunes por la noche. El fenómeno meteorológico provocó voladuras de techos, la caída del suministro eléctrico por varias horas y la destrucción de instalaciones deportivas.

Previo al temporal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había dado un alerta de nivel amarillo para el centro del territorio bonaerense y luego fue elevada a naranja a raíz del avance de las tormentas. El episodio se caracterizó por intensas lluvias en cortos períodos, fuertes vientos y la caída de granizo.

El fuerte temporal en Urdampilleta Las lluvias comenzaron por la tarde, a las 19, y se intensificaron con el pasar de las horas. Para las 23, las calles estaban ya cubiertas de ramas y cables caídos.

Urdampilleta temporal @CanalVerte El club Torrecita Pádel de la zona sufrió la peor parte del temporal: producto del fenómeno climático, su cancha de pádel sufrió una destrucción total.

Desde el municipio de Bolívar se coordinaron tareas junto a Bomberos Voluntarios, Policía, Defensa Civil y Protección Ciudadana, para ayudar a los afectados. Según detallaron, al menos unas 40 casas sufrieron daños. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni heridos. Como parte de la respuesta al temporal, una institución de salud fue habilitada como centro de evacuación para los vecinos afectados.

Por último, desde el municipio conducido por Marcos Pisano también se dispuso una línea telefónica para ser asistidos en caso de urgencias. “Comunicarse al 2314-474949 para atención a vecinos de la localidad, ya que líneas de emergencia se encuentran fuera de servicio debido al temporal”, destacaron en un comunicado oficial. Según el SMN, en Urdampilleta todavía rige una alerta por tormentas fuertes. Para lo que resta del martes se esperan chaparrones para la mañana, tormentas aisladas por la tarde y tormentas más leves por la noche. Las imágenes del temporal en Urdampilleta Urdampilleta temporal 2 Según el SMN, en Urdampilleta todavía rige una alerta por tormentas fuertes. @CanalVerte Urdampilleta temporal 3 Al menos 40 casas fueron afectadas por el temporal. @CanalVerte image Distintas zonas se vieron afectadas por al caída de granizo. Foto: Radio del Parque Casbas/Canal 2 TV Cooperativa).