Senado: Patricia Bullrich reunió al bloque libertario para empezar a avanzar con las reformas del Gobierno

La ministra de Seguridad hizo hincapié durante el encuentro en la iniciativa de modernización laboral impulsada por el oficialismo.

La ministra de Seguridad y la próxima titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich , se reunió con los representantes libertarios en la Cámara alta y adelantó que el debate por la reforma laboral comenzará en diciembre en el marco de las sesiones extraordinarias.

Si bien el objetivo del oficialismo durante este primer llamado a extraordinarias será tratar el Presupuesto 2025 y comenzar a discutir el proyecto de inocencia fiscal , la titular de Seguridad hizo hincapié en la importancia de avanzar con la iniciativa de modernización laboral.

Durante la reunión con los senadores actuales y los que, al igual que ella, asumirán el 10 de diciembre, Bullrich dio detalles sobre las propuestas que impulsará el Gobierno.

A través de su cuenta de X, Bullrich destacó: "Reunimos el bloque. Estamos preparándonos para las reformas y fortaleciendo el diálogo constructivo con todos los espacios que quieren una Argentina que no pare de crecer ”.

Fuentes del Poder Legislativo informaron a la agencia Noticias Argentinas que Bullrich remarcó que la reforma laboral debe tener una mirada a favor del mercado para generar empleo, ya que consideró que es uno de los problemas principales del mercado de trabajo.

La agenda que busca impulsar el oficialismo para las sesiones extraordinarias

Por otro lado, durante el encuentro también se habló del cronograma de trabajo referido al proyecto de Presupuesto, que se espera que se trate en la Cámara de Diputados entre el 11 y 12 de diciembre. De esta manera, llegaría al Senado recién el 15 de diciembre, en caso de lograr la media sanción. Mientras tanto, el objetivo es avanzar en el debate por la reforma laboral.

Como la Cámara alta se toma dos semanas entre la discusión en comisión y el debate en el recinto de sesiones, las opciones son tratarlo sobre tablas el 22 de diciembre o en su defecto el 29 y 30 de diciembre.

Otro de los temas que busca sancionar el Gobierno es la ley de Inocencia Fiscal, que busca que la gente pueda blanquear los dólares que no han ingresado al sistema.

En el encuentro de esta tarde, la funcionaria también se refirió a la reforma del Código Penal, que busca incorporar la ley antimafias y el dictamen sobre imputabilidad, aunque se espera que el debate se lleve adelante más adelante.