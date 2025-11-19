Un empresario prófugo por trata de personas sufrió un revés judicial y aseguran que "es el más buscado" + Seguir en









Se trata de Gastón Guillemet, buscado desde 2023 tras un primer juicio por explotación sexual. Ahora, la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de su defensa.

Guillemet es buscado desde octubre de 2023. Ministerio de Seguridad

Un empresario prófugo, vinculado a la trata de personas, sufrió un revés judicial en las últimas horas. Se trata de Gastón Guillemet, quien luego de un primer juicio por explotación sexual, se dio a la fuga. Fuentes del caso aseguran que "es el más buscado".

Guillemet se dedica junto a su familia a la distribución de materiales para la construcción y la Justicia le atribuye el delito de Trata de Personas (Ley 26.364) por trasladar el 26 de diciembre de 2010 a tres mujeres en "situación de vulnerabilidad", desde Villa Berthet, provincia de Chaco, a Buenos Aires.

Buscan a un empresario vinculado a la trata de personas Su accionar fue lograr que las jóvenes viajaran para así "explotarlas sexualmente", desconociendo ellas "este extremo y abusando de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban", sostuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación.





Dos de las tres víctimas fueron identificadas como menores de edad al momento del traslado, mencionadas por la cartera como “V”, de 14 años; “M” de 17 y “L” de 19. Buscado desde el 9 de octubre de 2023, la recompensa ofrecida por Guillemet es de $5.000.000 y, según se conoció desde el organismo, su último domicilio corresponde a la localidad bonaerense de Adrogué.

Trata-de-personas-Mexico Dos de las tres víctimas fueron identificadas como menores de edad al momento del traslado. Además, explicaron que Guillemet viajó a dicha localidad chaqueña "con la promesa de oportunidades en Buenos Aires". Allí convenció a dos adolescentes y a una joven para trasladarse.

"Las víctimas desconocían el verdadero propósito del sospechoso. Él aprovechó la situación de vulnerabilidad de las chicas”, explicaron fuentes judiciales a La Nación a la par de considerar que es "el prófugo más buscado". El revés judicial En últimas horas, la Corte Suprema de Justicia -bajo los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- rechazó un recurso de queja de la defensa de Guillemet en donde buscaba hacer caer un segundo juicio. “La defensa quería que la acción penal se diera por extinguida”, explicaron fuentes judiciales a la par de que el imputado "logró escapar cuando la Justicia ordenó un nuevo juicio”. En el primero, el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°7 lo condenó a tres años de prisión por dos casos, tras entender que el acusado desconocía que una de las víctimas tenía 17 años -por lo que se aplicó la figura de trata de personas mayores de edad- y lo absolvió por el tercero de los hechos que involucraba a una adolescente de 14. La condena fue apelada por el Ministerio Público Fiscal. La Cámara Federal de Casación Penal revocó el fallo y ordenó un nuevo debate. Pero el sospechoso nunca se presentó en los tribunales en la fecha fijada para el nuevo juicio. Desde ese momento está prófugo.