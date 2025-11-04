Una capilla de Pehuen Co fue vandalizada e incendiada en Halloween

La localidad bonaerense de Pehuen Co se vio conmocionada por un episodio que ocurrió en la noche de Halloween : la Capilla Sagrada Familia - el principal templo de la ciudad - fue incendiada en la madrugada, lo que provocó su destrucción total.

En detalle, el fuego comenzó por la madrugada y los bomberos trabajaron durante cuatro horas, hasta las 5:15, para evitar que las llamas se propagaran a viviendas cercanas. La causa, que quedó en manos de la UFI N°1 de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca. La primera hipótesis apunta a que el responsable del hecho fue un adolescente de 15 años, residente en la villa balnearia.

Las primeras señales de alarma ocurrieron temprano en la tarde noche del pasado sábado, cuando los vecinos visualizaron grafitis con símbolos satánicos y referencias a bandas de black metal. "CALL 666", cruces invertidas y estrellas de cinco puntos fueron pintadas en diferentes paredes de la localidad. Posteriormente, el fuego se desató a la 1:15 de la madruga en el templo de Pehuen Co.

Las primeras investigaciones de lo ocurrido confirmaron que el fuego fue provocado de manera intencional. El joven responsable habría confesado a su madre y abuelo ser el auto del incendio y las pintadas. Luego, el análisis de cámaras de seguridad privadas, redes sociales y testimonios, confirmaron al menor como el autor de ambos hechos.

La Capilla Sagrada Familia de Pehuen Co fue construida en 1957 por la arquitecta Beatriz Marseillán, levantada con piedras traídas como lastre en las bodegas del barco La Soberana, naufragado en 1879 frente a la costa local. Lo que comenzó como un pequeño oratorio, con el tiempo se transformó en un punto de encuentro para celebraciones religiosas y comunitarias, gracias al esfuerzo de los habitantes de Pehuen Co. En 2004, el templo fue ampliado con motivo de su 50° aniversario, en una obra también impulsada por la comunidad.

Desde Punta Alta, el padre Adán Caraballo expresó su pesar por la pérdida. “Les escribo con profundo dolor para compartirles que ayer la capilla de Pehuen Co se ha incendiado. El techo se ha derrumbado, solo han quedado en pie las columnas. Es una situación muy dolorosa para toda la comunidad de Pehuen Co y también para la del Sagrado Corazón”, dijo en un mensaje dirigido a los fieles.

Visiblemente afectado, el sacerdote relató ante medios locales que el hecho provocó “una conmoción inmensa, un dolor muy grande, especialmente por el trabajo tan arduo de tanta gente por tanto tiempo”. Recordó además que, junto al padre César, había participado en la última inauguración del templo y la entrega de diplomas a quienes colaboraron en su restauración: “Mucha de esa gente hoy está llorando frente a su capilla; es terrible”.

Entre las ruinas, sin embargo, apareció un detalle que el propio Caraballo consideró “un signo milagroso”. Uno de los ministros encontró la llave del Sagrario intacta, a pesar de que el armario donde se guardaba fue destruido por las llamas. Al abrirlo, descubrieron que los óleos sagrados y las formas eucarísticas se conservaron sin daño alguno. Testigos también agregaron que una imagen de la Virgen María resistió al calor.