Que son los USB morados: para qué sirven y qué significan los distintos colores

Pocas personas notan que no todos los USB son iguales y que tienen distintos colores. Todos funcionan como los normales, pero se diferencian porque ofrecen información de la capacidad de carga.

En la era digital es común que en cada hogar haya una variedad de cables USB para conectar celulares o cualquier otro dispositivo tecnológico. Sin embargo, pocos se detienen a notar que no todos son iguales: sus colores esconden funciones específicas.

Los primeros cables USB fueron los 1.0 y 2.0, los cuales tenían un conector metálico, con la parte plástica en negro. Esos suelen ser los más comunes y usados por todo el mundo. También, existen otros habituales como los de color azul, que se estrenaron para indicar que tanto el cable como la conexión, son USB 3.0.

Sin embargo, de a poco fueron surgiendo otros tipos de USB con una amplia variedad de colores y funciones distintas como los naranjas , los rojos o los verdes. Pero entre ellos destaca uno: los USB morados.

puertos usb de colores 2 Qué significan los colores de los USB La mayoría de estos colores tienen carácter comercial y no forman parte del estándar. Todos funcionan como cables USB, pero se diferencian porque ofrecen información de la capacidad de carga.

En este sentido, tanto los conectores USB morados como los turquesa quieren decir que se trata de un conector o cable USB 3.1. Si además es de la marca Huawei, indica que es compatible con su carga rápida SuperCharge.

El USB 3.1 mejora las versiones anteriores y ofrece velocidades de transferencia de datos más rápidas. Además, con la aparición del conector USB-C, tiene la capacidad de usar un solo cable para transmitir datos, video y energía de manera simétrica. Entre otros colores están los color rojo, que recuerda que se puede cargar el móvil en un PC, incluso aunque esté apagado; los USB naranja de Huawei quiere decir que sirve para Carga rápida; y finalmente los USB verdes que fueron adoptados por Qualcomm para su tecnología de carga rápida.

