Djokovic anunció que no piensa retirarse y confirmaron que jugará el ATP Finals de Turín

El tenista serbio seguirá en la actividad profesional por tiempo indefinido y jugará el ATP Finals de este mes, según confirmó el presidente de la federación italiana.

Según confirmó el presidente de la Federación Italiana de Tenis , Angelo Binaghi , el serbio Novak Djokovic estará presente y jugará el ATP Finals de Turín , disipando así las preocupaciones de que el 24 veces campeón de Grand Slam pudiera retirarse de la final de la temporada.

Djokovic, número cinco del mundo, que se retiró del mencionado torneo el año pasado debido a una lesión, se saltó el Masters de París y no ha jugado desde que perdió contra Valentin Vacherot en las semifinales del Masters de Shanghai , el mes pasado.

"Tenemos confirmación de que Djokovic estará en Turín" , dijo Binaghi a la emisora de radio italiana Rai Gr Parlamento el lunes.

El ATP Finals , que se celebrará del 9 al 16 de noviembre , contará con la participación de los ocho mejores jugadores del mundo. Cabe destacar que Djokovic ya ganó el torneo siete veces, un récord absoluto (la última vez fue en 2023).

La participación del serbio de 38 años deja solo una plaza de clasificación disponible, con el italiano Lorenzo Musetti , noveno en el ranking, y el canadiense Felix Auger-Aliassime , octavo en el ranking, en la contienda.

Auger-Aliassime, que alcanzó la final del Masters de París la semana pasada, se retiró del Moselle Open de Metz el lunes, lo que significa que Musetti podría asegurar el último puesto si gana el torneo ATP 250 de esta semana en Atenas.

Novak Djokovic aseguró que aún no piensa en el retiro del tenis

El deportista serbio de 38 años, que compite desde la temporada 2003 a nivel profesional, confirmó que no piensa retirarse pronto además de dar detalles de su papel actual en circuito ATP.

"Muchos pensaron que después de los Juegos Olímpicos , tras ganar la medalla de oro, pondría fin a mi carrera. Sin embargo, no juego al tenis solo por los resultados. Obviamente, los resultados son una parte importante de mi motivación, pero también juego porque disfruto mucho de la competición. Disfruto del proceso y de lo que el tenis me aporta personalmente, a mi familia, pero también de lo que yo aporto al tenis como jugadora profesional en activo", comentó al respecto.

"Hay varias razones que me impulsan a seguir compitiendo. No se trata solo de los éxitos. También es una fuente de inspiración, porque sientes que aún tienes la motivación y las ganas de lograr más", explicó 'Nole'.

"Sé que mientras juegue, el mundo del tenis seguirá pendiente de mí . Lo sé y tengo una responsabilidad, pero no me importa; de hecho, lo disfruto. Me gusta contribuir al bienestar, la popularidad y el desarrollo de nuestro deporte", cerró Djokovic.