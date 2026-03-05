Tren Sarmiento: funciona con demoras por el hallazgo de un cuerpo y el 8 de marzo tendrá un servicio reducido

Durante el domingo, se realizarán trabajos para construir pasos bajo nivel en Caballito y Villa Luro, por lo que las formaciones no llegarán hasta la estación Once.

Durante la mañana de este jueves se registraron demoras y cancelaciones en el Tren Sarmiento , luego del hallazgo de un cuerpo en las vías del barrio porteño de Caballito . El hecho obligó a interrumpir momentáneamente la circulación mientras se realizaban las tareas policiales y periciales en la zona.

A esta situación se suma un cambio importante en el servicio previsto para los próximos días. Trenes Argentinos confirmó que el domingo 8 de marzo la línea funcionará con un recorrido reducido debido a trabajos de infraestructura sobre las vías y las unidades no llegarán hasta la estación Once . A continuación, conocé los detalles.

Las demoras en la línea Sarmiento comenzaron durante la madrugada, cuando un hombre fue encontrado sin vida sobre las vías en el barrio porteño de Caballito. El hecho se registró alrededor de las 5:15 en la zona comprendida entre las calles Donato Álvarez y Yerbal , en un sector cercano a la estación.

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona, aparentemente sin vida , sobre el tendido ferroviario. Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad se trasladaron al lugar y entrevistaron al maquinista de una de las formaciones que circulaba hacia Once.

El conductor relató que, al advertir su presencia de un hombre sobre las vías, intentó frenar la marcha del tren .

Después del aviso, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar y confirmó el fallecimiento de la víctima. Posteriormente, dotaciones de Bomberos de la Ciudad realizaron las tareas necesarias para retirar el cuerpo, mientras que peritos trabajaron en la escena para determinar las circunstancias del episodio.

El operativo obligó a restringir momentáneamente la circulación de trenes en ese tramo de la línea, lo que derivó en demoras y algunas cancelaciones durante las primeras horas de la mañana. Luego, el servicio comenzó a normalizarse de forma gradual.

tren sarmiento

El 8 de marzo se realizarán obras y el tren acortará su recorrido

Trenes Argentinos informó que el domingo 8 de marzo las formaciones circularán con un recorrido limitado entre las estaciones Liniers y Moreno debido a trabajos de infraestructura sobre el tendido ferroviario.

Las unidades no llegarán hasta la terminal de Once y se estima que la circulación habitual se retomará recién después de las 20 horas.

La medida responde a obras vinculadas con la construcción de nuevos pasos bajo nivel a la altura de la calle García Lorca, en el barrio de Caballito, y en el cruce de Irigoyen, en Villa Luro.

Las tareas estarán a cargo de la empresa AUSA e incluyen el socavado de los futuros túneles vehiculares y la instalación de estructuras ferroviarias que funcionarán como techo de los cruces. Este tipo de obras requieren intervenir directamente sobre la traza del ferrocarril, por lo que es necesario suspender la circulación en determinados sectores para garantizar la seguridad de los operarios y de los pasajeros.

Sin embargo, se informó que el cronograma podría modificarse dependiendo de las condiciones climáticas y ser reprogramado hasta nuevo aviso. Se recomienda a los pasajeros consultar el estado del servicio a través de los canales oficiales de Trenes Argentinos antes de viajar.