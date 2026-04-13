Habló el padre de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia, tras la detención de la madre y su pareja: "Vamos a hacer que paguen" + Seguir en









Según trascendió, el informe preliminar del Cuerpo Forense de Chubut estableció que el niño presentaba al menos 20 golpes en la cabeza.

Luis, el papá de Ángel López pidió justicia por su hijo.

Los resultados de la autopsia preliminar de Ángel López han conmocionado a Comodoro Rivadavia al revelar que el menor de cuatro años sufrió al menos 20 impactos precisos en el cráneo. Tras conocerse el peritaje del Cuerpo Forense de Chubut, la Justicia dispuso la detención inmediata de su madre y su padrastro. En las puertas de la fiscalía, Luis, el padre del niño rompió el silencio para clamar justicia.

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"Vamos a pedir justicia. Sí hay mas gente involucrada vamos a hacer que paguen", expresó Luis tras la mención de la detención de Mariela Altamirano y Michel Kevin González por distintos medios de comunicación. "Claro que estoy de acuerdo con la detención, era lo mínimo que había que hacer", agregó.

Roberto Castillo, el abogado que se constituye como querellante en la causa por la muerte de Ángel, llegó a Comodoro Rivadavia haces unas horas. Allí, también habló con los medios en la puerta de la fiscalía y expuso que “hay muchas pruebas que acredita que estas personas", refiriéndose a Altamirano y a González.

"El dolor de los padres no les importa a la Justicia, es muy lamentable que nos pase eso como sociedad. Tuvimos el caso de Lucio hace poco y parece que no aprendimos nada. Nadie se hace cargo", ratificó Castillo.

En el lugar, también se encontraba Lorena, la pareja del padre de Ángel, donde hizo referencia a los videos publicados por ella donde se lo ve al menor suplicando no ir la casa de su progenitora: "Ángel habló vivo y tiene que seguir hablando muerto. Deberían haberlo escuchado".

madre y padastro de ángel El fiscal Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzmán ordenaron la detención de Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y de la pareja de la mujer, Michel Kevin González. La Justicia ordenó la detención de la madre y padrastro de Ángel El fiscal Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzmán ordenaron la detención de Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y de la pareja de la mujer, Michel Kevin González tras analizar la autopsia y las pruebas recolectadas. Ambos enfrentan la acusación de "coautores de homicidio agravado por el vínculo", delito que no admite otra pena más que la prisión perpetua para los responsables. La investigación señala al padrastro como el principal responsable. Se trata de un instructor de taekwondo con un historial de violencia familiar en Córdoba, donde una expareja lo denunció por golpear y encerrar a su propio hijo. Los investigadores sospechan que este patrón de conducta se repitió con Ángel. Por su parte, la madre, quien padece consumos problemáticos de alcohol, ya contaba con antecedentes de maltrato físico hacia otro de sus hijos. La justicia cree que ella no solo estaba al tanto de las agresiones, sino que pudo haber sido partícipe o cómplice.

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