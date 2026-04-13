Caso Ángel: se dio a conocer la autopsia del menor y confirman más de 20 lesiones

Gracias a las conclusiones de los peritos en Comodoro Rivadavia, la justicia ordenó el arresto inmediato de la madre y el padrastro.

Los detalles de la autopsia de Ángel, el nene de Comodoro Rivadavia, han conmocionado a la opinión pública por la crudeza de los nuevos datos surgidos en las últimas horas.

El caso de Ángel López en Comodoro Rivadavia tomó un rumbo escalofriante tras conocerse la autopsia preliminar : el niño de cuatro años presentaba al menos 20 golpes certeros únicamente en la cabeza . Ante la precisión de las lesiones detalladas por el Cuerpo Forense de Chubut, la Justicia ordenó el arresto inmediato de la madre y el padrastro . Ambos serán imputados en las próximas horas por presunto homicidio agravado por el vínculo tras el trágico desenlace del pasado domingo.

El informe forense inicial establece que el deceso se produjo por causas neurológicas . Los múltiples traumatismos craneales generaron un edema cerebral hemorrágico generalizado , desencadenando el fallo cardiorrespiratorio tras una agresión repetida.

Los especialistas determinaron que cada golpe, aun sin quebrar huesos, descargó una fuerza devastadora sobre el cerebro hasta causar la muerte . Tampoco se descarta que el menor haya sufrido también asfixia , aunque el cuello no presente huellas visibles.

El fiscal Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzmán ordenaron la detención de Mariela Altamirano , la madre de Ángel, y de la pareja de la mujer, Michel Kevin González tras analizar la autopsia y las pruebas recolectadas. Ambos enfrentan la acusación de "coautores de homicidio agravado por el vínculo" , delito que no admite otra pena más que la prisión perpetua para los responsables.

La investigación señala al padrastro como el principal responsable . Se trata de un instructor de taekwondo con un historial de violencia familiar en Córdoba , donde una expareja lo denunció por golpear y encerrar a su propio hijo. Los investigadores sospechan que este patrón de conducta se repitió con Ángel.

Por su parte, la madre, quien padece consumos problemáticos de alcohol, ya contaba con antecedentes de maltrato físico hacia otro de sus hijos. La justicia cree que ella no solo estaba al tanto de las agresiones, sino que pudo haber sido partícipe o cómplice.

Además, trascendió que los acusados presuntamente quemaron la ropa del niño luego de su muerte. Para los abogados de la familia, esto constituye un claro intento de ocultar pruebas y entorpecer el avance de la investigación.

A la espera de los peritajes complementarios que completen el informe forense, los detenidos fueron separados: Altamirano fue derivada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que González permanece en la Seccional Mosconi de Km. 3. En paralelo, la beba de seis meses, hija de la pareja, quedó al cuidado de un familiar y se evalúa su traslado a la provincia de Córdoba.