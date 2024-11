Habrá menos feriados en 2025 que en 2024 en Argentina: cuáles son y el motivo

En ambos años, dos feriados cayeron y caerán un domingo , por lo que esta no es la variante definitiva. Aunque el domingo 12 de octubre del próximo año podría trasladarse al lunes y decidieron que no sea así.

Lo que lleva a que el año que viene cuente con menos cantidad de feriados que este 2024 es que, precisamente, aquella jornada en la que se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural cayó sábado en el año corriente, y se le agregó un feriado puente el viernes 11, convirtiéndolo en fin de semana largo.

Feriados septiembre 29.jpg El próximo año tendrá menos jornadas de descanso que este 2024. Archivo

Cuántos feriados quedan en 2024

A pesar de que el año está llegando a su fin, aún quedan algunos feriados por delante. El último feriado tuvo lugar el pasado lunes 18 de noviembre, jornada definida gracias al feriado trasladable del 20 del mismo mes.

En diciembre está el 8, Día de la Inmaculada Concepción de María, aunque cae domingo y al ser un feriado no trasladable no habrá fin de semana largo. Pero para quienes trabajen ese día, será una jornada liberada.

Ya finalizando el año tenemos el feriado del 25 de diciembre por navidad, el cual cae miércoles y no es trasladable. Por ende, tampoco hay fin de semana largo.

Algunos lugares podrán contabilizar el 24 y el 31 de diciembre, dias previos a navidad y año nuevo respectivamente. Sin embargo, estos no son feriados, sino días en los que se suele dar asueto o en las que se trabaja media jornada.

El Gobierno fijó los feriados puente como no laborables

El gobierno de Javier Milei estableció a través del Decreto 1027/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial tres días no laborables con fines turísticos para 2025. Los mismos son los que conforman los fin de semana largos.

En dicho texto, el Gobierno decidió que los definidos como feriados puente, no sean precisamente feriados, sino días no laborables. Esto implica que la decisión de si una persona trabaja o no queda en manos del empleador y no es una obligación dejarle el día libre.

En tanto, en un feriado nacional, las normas de descanso dominical rigen de manera obligatoria, y en caso de trabajar en esas jornadas, la remuneración del día se duplica, es decir, se paga el doble.

Los feriados del 2025:

Miércoles 1 de enero: Año nuevo

Año nuevo Lunes 3 y martes 4 de marzo : Carnaval

: Carnaval Lunes 24 de marzo : Día de la Memoria Nacional

: Día de la Memoria Nacional Miércoles 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa

Semana Santa Jueves 1 de mayo : Día Internacional del Trabajador

: Día Internacional del Trabajador Viernes 2 de mayo: feriado puente

feriado puente Domingo 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano Miércoles 9 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Viernes 15 de agosto : feriado puente

: feriado puente Lunes 18 de agosto : trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

: trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín D omingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Día de la Soberanía Nacional Viernes 21 de noviembre : feriado puente

: feriado puente Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Jueves 25 de diciembre: Navidad

Los feriados puente del 2025:

Los feriados puente resueltos en el Decreto 1027/2024 por el Gobierno Nacional son: