Hallaron muerta influencer Ariela "La Langosta" en su auto







La policía encontró a Mejía-Polanco, de 33 años, dentro de su vehículo en New York y lo investigan como homicidio.

La estrella de las redes sociales contaba con más de 566.000 seguidores en Instagram, donde compartía regularmente contenido de moda y modelaje.

Efectivos del Departamento de Policía del Condado de Westchester, en Estados Unidos, hallaron muerta en su vehículo a la influencer Ariela Mejía-Polanco, conocida popularmente en las redes sociales como “La Langosta”, en la madrugada del 17 de agosto.

“Fue probablemente objeto de un acto violento; no fue un acto aleatorio”, dijeron los investigadores. Presentaba varias heridas de bala. El auto era un Mercedes-Benz G-Class negro, detenido en Cross County Parkway, en Mount Vernon.

El hecho ocurrió poco después de que "La Langosta" asistiera a una fiesta en el club Ikon de Manhattan, donde ejercía como mesera. Ella solía compartir videos en redes sociales mostrando un ambiente alegre junto a sus colegas.

Tras abandonar el establecimiento esa noche, la influencer fue víctima de un tiroteo. El vehículo presentaba el vidrio del lado del conductor destruido por múltiples disparos.

El club Ikon suspendió sus actividades por el momento. Además, publicó un mensaje rindiendo homenaje a Ariela: “Hoy perdimos a nuestra estrella brillante. Todavía no lo podemos creer… eras nuestra sonrisa, nuestra felicidad”.

ariela la langosta Reacciones de la comunidad ante la muerte de "La Langosta" La muerte de la influencer "La Langosta" causó un profundo impacto en la comunidad latina de Nueva York. El rapero Tekashi 6ix9ine, amigo cercano y colaborador de Ariela en el videoclip de la canción “Wapae” en 2023, expresó su dolor en su cuenta de Instagram: “Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería”. También publicó mensajes en español como “Yo te amo” y “Mi negra”. Por otra parte, otras figuras del entretenimiento, como Cardi B y La Insuperable, se sumaron al homenaje hacia la creadora de contenido. La estrella de las redes sociales contaba con más de 566.000 seguidores en Instagram, donde compartir recomendaciones de moda y modelaje.