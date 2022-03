El peor día de su vida: se olvidó una mochila con $500.000 en el Sur y se dio cuenta en Piedra del Águila

El hombre entró en desesperación ya que había manejado más de 200 kilómetros y su bolso permanecía en la gomería El Cruce, del barrio Villa Farrell, sin ningún tipo de documentación que acreditara su identidad.

"Ayer tuve que viajar a Neuquén, pasé a una gomería a cambiar la cubierta y me dejé una mochila con medio millón de pesos que no tenia documentación, solo dinero y una planilla del remis", inició su relato el trabajador, en diálogo con LM Neuquén.

Apenas se dio cuenta de su olvido, el hombre buscó el lugar por Google y se comunicó al número de teléfono. "Me di cuenta recién cuando llegué a Piedra, cuando voy a bajar las cosas a mi casa y me doy cuenta que no tengo la mochila. Busqué el lugar por Google, llamé y me dijeron que estaban esperando que vuelva o que llame, porque no tenía documentación ni nada, solo el dinero", explicó el hombre.

El alma le volvió al cuerpo y todo parecía indicar que recuperaría sus pertenencias. Así, aprovechó que un hermano suyo vive en Neuquén y fue él quien se acercó a buscar el bolso con la abultada cantidad de dinero, que tenía destinada para su trabajo. "Le pedí que se acerque él a retirarla porque yo recién había llegado de Neuquén", contó.

El taxista se mostró profundamente agradecido por el gesto de Alejandro y Natalia, el matrimonio que trabaja en la gomería de calle Miguel A. Camino casi Independencia.

"El lugar no tiene cámaras ni nada, lo que hace valer mucho más el gesto, porque no tenía forma de reclamo alguna de mi parte y optaron por igual devolverme la mochila sin pedirme recompensa ni nada", manifestó el hombre.