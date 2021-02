Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol: ¿por qué se celebra hoy?

Embed Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol y queremos aprovechar la fecha para repensar entre todxs algunas costumbres que tenemos muy arraigadas en nuestra sociedad, en la que el fútbol es la pasión de muchxs. pic.twitter.com/opojIiZ7dK — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) February 19, 2021

Tal como explica el sitio del Ministerio de Cultura de la Nación, Fashanu comenzó su carrera en 1978 jugando para el Norwich City. Tras varias temporadas en las que se lució, el Nottingham Forest pagó un millón de libras por él, siendo el pase el más alto de la historia (hasta ese momento) para un jugador negro.

Más allá de ser un gran futbolista, a su entrenador le molestaban los rumores sobre su homosexualidad, por lo que fue cedido a préstamo al Southampton. A partir de allí, comenzó a pasar por diversos equipos (Manchester City, West Ham, Ipswich Town) en los que no logró asentarse, no por sus aptitudes futbolísticas, sino por los rumores que lo condenaban.

Justin Fashanu Justin Fashanu debutó en el Norwich City como delantero. Foto: Ministerio de Cultura

En 1990, cansado de esquivar supuestos y con la idea de ponerle fin a los rumores, en una entrevista al diario The Sun, se transformó en el primer futbolista en actividad en el mundo en declarar abiertamente su homosexualidad. A partir de ahí, el rechazo en el ambiente futbolístico fue condenatorio. Se probó en el Newcastle, pero su DT, el argentino Osvaldo Ardiles, se habría negado a incorporarlo.

Hacia 1998, ya prácticamente retirado, un joven de 17 años lo acusó de violación. La prensa tomó el hecho como real, sin condena firme de la justicia. Se constató que la acusación era falsa, pero la investigación no se divulgó. Transitando una profunda depresión, Fashanu se suicidó el 2 de Mayo de 1998, en Londres.

"Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia (...) espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz”, dice la nota despedida que dejó.

Por lo tanto, en homenaje a su memoria y su coraje, cada 19 de Febrero es del Día Internacional contra la homofobia en el deporte.

La homofobia en el fútbol argentino

“Sabemos que los cánticos y costumbres futboleras nacionales son homofóbicas y violentas, y que la homosexualidad sigue siendo un tema tabú en el ambiente deportivo nacional. Lo que se sabe menos, es sobre la selección Argentina de Futbolistas Gays, y que gracias a ellos, somos campeones del mundo”, explica el texto del Ministerio de Cultura argentino.

Los “Toros”, como se autodenominan, nacieron en 2007 para representar al país en torneos internacionales, levantando la bandera contra la discriminación. Todavía esperan que la A.F.A los reconozca como selección oficial.

Los Toros fueron campeones olímpicos en 2010, en los Gay Games de Alemania, y ganaron dos Mundiales. El último, World OutGames, fue en 2017 en Miami, donde salieron campeones invictos.