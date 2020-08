A pesar de habilitación, estiman que pocos hoteles abrirán por costos altos

“Abrir el hotel solo para el público del interior que necesita atenderse en la Capital no tiene sentido. Claramente nos conviene seguir cerrados. Recién ahora vamos a empezar a armar los protocolos, antes no se justificaba por los gastos que eso conlleva. Lo que marcan los hoteles es la apertura de los aeropuertos y todavía no hay noticias de eso”, sostuvo un hotelero preocupado por la situación del sector. “Esperaremos a ver cómo reacciona la demanda para evaluar la ocupación efectiva que se va a tener y decidir si es conveniente abrir el alojamiento. Porque hay ciertos servicios que por la falta de uso se han suspendido que ahora deben reactivarse”, agregó por su parte Amengual.

Otro dato que hay que tener en cuenta es que a pesar de que el público que requiere hoy los servicios de los hoteles es local, las tarifas no podrían acomodarse con respecto a los valores de marzo, previo a la cuarentena. “Aunque la normativa sería tener tarifas competitivas, si no se puede trasladar nada de los costos a la tarifa no tiene sentido volver a abrir los hoteles”, indicó Amengual.

“Las tarifas se rigen por la oferta y la demanda. Hoy la demanda es muy baja por lo que va a ser difícil actualizar las tarifas al ritmo de lo que subieron los costos fijos, por lo que indicaría que van a ser competitivas. Lamentablemente con una demanda ínfima y con precios bajos la situación se complica para el sector hotelero”, reconoció el presidente de AHT. Lo cierto es que si la regla general indica que para que el hotel no de pérdida se necesita un 40% del alojamiento ocupado, con tarifas muy bajas, ese número debería alcanzar al 60%, lo que hace más difícil la apertura del sector, pese a la habilitación de Rodríguez Larreta.

La resolución que se publicó en el Boletín Oficial aclara que los complejos no podrán ser usados para fines turísticos y que tampoco podrán utilizarse los espacios comunes. En cuanto a los huéspedes establece que deberán presentar el permiso de circulación correspondiente en el que se indique la razón por la cual deben viajar a Buenos Aires. Además, al llegar, tendrán que hacer una cuarentena obligatoria de 14 días. “Todos los hoteles están habilitados en CABA a recibir ese tipo de huésped con fines no turístico y con residencia fuera de Capital, lo cierto es que no esperamos que el lunes la mayoría abra sus puertas”, concluyó un vocero de la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (AHRCC).