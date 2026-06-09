El petróleo retrocede mientras los ojos del mercado vuelven al sector tecnológico

Los inversores se apresuraron a comprar tras la última caída de las acciones tecnológicas, mientras que los precios del petróleo bajaron después de que Israel e Irán acordaran detener los ataques mutuos por el momento.

El mercado tecnológico, impulsado por la inteligencia artificial, marca el rumbo en Wall Street, a la par de una baja en el precio del crudo por el cese de hostilidades entre Israel e Irán.

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este martes, de la mano de la recuperación en el sector de la inteligencia artificial , que parece prolongarse por segundo día consecutivo, y con la salida de SpaceX a la bolsa como el gran evento de la semana. Mientras, los precios del petróleo caen ante la disminución de las tensiones en Medio Oriente .

En el Golfo Pérsico , la tensión es elevada y el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se encuentra muy por debajo de los niveles normales. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump , reiteró sus afirmaciones sobre el avance hacia el fin del conflicto con Irán , luego de negociar el cese de hostilidades entre Israel y Teherán.

"Estamos en la recta final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno" , declaró Trump a los periodistas en Nueva York el martes. "Podríamos tener al menos una idea en uno o dos días" .

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 1,7% hasta u$s92,6 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 1,9%, hasta los u$s89,5 el barril.

Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — muestran caídas leves en la mayoría de los tramos.

petroleo Petróleo y tecnología marcan la agenda financiera; los inversores apuestan a la recuperación de las acciones tech tras la baja, mientras la desescalada en Medio Oriente impacta en los precios del crudo. Depositphotos

Las claves de la jornada en los mercados

El entusiasmo por la inteligencia artificial es el gran protagonista de esta semana. OpenAI, creadora de ChatGPT, presentó confidencialmente el lunes su solicitud para una oferta pública inicial en Estados Unidos, días antes del esperado debut bursátil de SpaceX este viernes, en la que se espera que sea la Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) más grande de la historia.

La próxima gran prueba para el sector tecnológico serán los resultados de Oracle el miércoles. Mientras tanto, las acciones de Apple no se vieron impulsadas por la tan esperada renovación de Siri con IA, presentada en la Conferencia Mundial de Desarrolladores anual de la compañía.

En la preapertura, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,39%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,16%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,75% al alza.

A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,02% y el CAC francés acompaña con 0,90%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,13%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,32%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,28%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 8,18% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,17%.