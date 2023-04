Humo y olor a quemado en la Ciudad de Buenos Aires: el origen sería de Uruguay

La ciudad de Buenos Aires está envuelta en un persistente humo desde las 9 de esta mañana que afecta la visibilidad y deja sentir un leve olor a quemado cuyo origen aún no pudo determinar el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , donde explicaron que "seguramente es algún incendio muy local y pequeño".

"No logramos identificar dónde está el foco pero sí podemos decir que hay olor a humo, la Ciudad está cubierta, la visibilidad está reducida y hay mucha nubosidad en el ambiente ", dijo a Télam la meteoróloga y difusora del SMN, Cindy Fernández.

"Seguramente es algún incendio muy local y pequeño que como tenemos muchas nubes no lo podemos identificar. Hasta que no se despeje un poco o que el incendio se haga más grande, no podremos verlo", agregó.