Impactante persecución en la General Paz: detuvieron a dos delincuentes que escapaban en una camioneta robada

El Anillo Digital detectó una camioneta robada y activó un operativo que terminó con dos jóvenes detenidos tras una peligrosa persecución entre la Ciudad y el conurbano.

La Policía de la Ciudad detuvo a dos jóvenes con antecedentes penales tras una persecución que se inició en la avenida General Paz , luego de que el sistema del Anillo Digital detectara una camioneta Toyota SW4 robada que circulaba junto a un Peugeot 208 utilizado como vehículo de apoyo, lo que activó un amplio operativo policial con cortes preventivos.

La secuencia comenzó horas antes, cuando la camioneta blanca fue robada en la zona correspondiente a la Comuna 12A. Tras la denuncia, el sistema de monitoreo urbano logró identificarla desplazándose por la General Paz, a la altura de la calle 2 de Abril, acompañada por otro automóvil que despertó sospechas por su rol en la maniobra.

Ante la alerta, efectivos de la División Anillo Digital y de la Patrulla Control de Accesos Sur iniciaron un seguimiento controlado que se extendió por distintos tramos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Durante la huida, los ocupantes de la Toyota intentaron evadir los controles y condujeron de manera temeraria.

Según se informó, en medio de la persecución los sospechosos realizaron maniobras peligrosas e incluso intentaron embestir a los agentes que participaban del operativo , lo que elevó el nivel de riesgo tanto para el personal policial como para otros conductores.

Finalmente, tras varios kilómetros de tensión, el operativo concluyó en la intersección de la avenida General Paz y Alberdi , donde los efectivos lograron interceptar la camioneta y detener a sus dos ocupantes.

Quiénes son los detenidos y sus antecedentes

Los arrestados resultaron ser dos jóvenes de 20 y 19 años, cuyas identidades y antecedentes llamaron la atención de los investigadores. El conductor de la Toyota, de 20 años, registraba causas previas por robo, tenencia simple de arma de guerra, infracción a la Ley de Estupefacientes y encubrimiento agravado, cometidas entre 2024 y 2025.

Su acompañante, de 19 años, acumulaba un historial aún más amplio, con registros por tenencia de estupefacientes, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves, varios robos —incluido uno agravado por el uso de arma— y reiteradas infracciones a la Ley de Estupefacientes durante 2024.

El vehículo de apoyo y la causa judicial

En el marco de la investigación, el personal policial también logró ubicar el Peugeot 208 que había acompañado a la camioneta durante la huida. El auto fue encontrado abandonado en la intersección de Guaraní y O’Higgins, en Lomas de Zamora, y se confirmó que tenía un pedido de secuestro activo.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, encabezado por la jueza Bernan, con intervención de la Secretaría N°125. La investigación continúa para determinar si los detenidos están vinculados con otros hechos delictivos recientes en la zona.