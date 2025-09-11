Imputaron a la jueza Julieta Makintach por cohecho, abuso de autoridad y malversación

La jueza había sido suspendida y apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona. Para los fiscales las pruebas eran suficientes para adjudicarle estos delitos.

La jueza Julieta Makintach fue imputada por cohecho pasivo , violación de los deberes de funcionario público , abuso de autoridad , malversación de caudales públicos y peculado de servicios . La acusación se enmarca en la investigación por la filmación de un documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona .

El expediente está en manos de los fiscales Carolina Asprella , Cecilia Chaieb y José Amallo , quienes en un escrito de 42 páginas señalaron que existen pruebas suficientes para imputarla por los mencionados delitos.

En el documento se lee: “De las heterogéneas evidencias recabadas en la investigación preliminar, surgieron graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada denunciada”.

Según los fiscales, la jueza aceptó la propuesta comercial presentada por María Lía Vidal Alemán , “ bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos ”.

El proyecto también contemplaba la participación de Juan Manuel D’Emilio como encargado de la producción, mientras que Makintach debía garantizar aspectos clave dentro del Tribunal.

julieta makintach.jpg Makintach ya había sido apartada del caso. Archivo

Las acciones comprometedoras para Julieta Makintach

La imputación sostiene que la magistrada se comprometió a “habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo”.

El análisis de las cámaras de seguridad, sumado a diversas declaraciones testimoniales, permitió reconstruir la trama que vincula a la jueza con la producción audiovisual, titulada “Justicia Divina”.

Con estos elementos, los fiscales solicitaron que se inicie el juicio político contra Makintach y se avance en su desafuero, requisito indispensable para poder convocarla a indagatoria en el marco de la causa penal.

El escándalo del documental

El juicio por la muerte de Diego Maradona entró en un impasse luego de que este martes el tribunal aparatara a la jueza Julieta Makintachluego de que aceptara la recusación de la fiscalía. El escándalo se desató tras descubrirse que se estaba grabando un documental durante las audiencias. Al principio se negaba a ser apartada, pero tuvo que hacerlo luego de que el fiscal Patricio Ferrari mostrara el trailer "Justicia Divina" donde aparece la magistrada como protagonista.

"Justicia Divina. La jueza detrás de D10S", se puede leer en el final del trailer que presentó Ferrari en la audiencia que decidió el destino de Makintach. En el minuto y cincuenta segundos que dura, se ve una sucesión vertiginosa de imágenes de la noticia de la muerte de Maradona, el amor incondicional de sus fanáticos, testimonios de las acusaciones y defensas. Al comienzo y al final, aparece la protagonista: Julieta Makintach.