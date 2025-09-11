Una familia porteña necesitó casi $2 millones en agosto para ser considerada de clase media







El aumento de las canastas fue de 1,36% en promedio, mientras que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,6% en agosto.

La canasta subió por debajo de la inflación. Mariano Fuchila

Una familia tipo, conformada por dos adultos y dos niños, necesitó $1.952.541,95 en agosto para ser considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, según informó este jueves el Instituto de Estadística y Censos porteño. Se trató de un alza de 1,4%, por debajo de la inflación de ese mes, del umbral de ingresos mínimos que define la pertenencia a ese estrato social.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Canasta Total (CT) se ubicó en $1.562.033,56 para una familia tipo que pertenece a un sector medio "frágil"; mientras que para ser de clase media se posicionó en $1.952.541,95, según el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

El aumento de las canastas fue de 1,36% en promedio, mientras que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,6% en agosto.

Un hogar se ubica dentro del sector de clase media cuando percibe ingresos equivalentes a entre 1,25 y 4 veces el valor de la CT, que establece los recursos necesarios para acceder a un conjunto de bienes y servicios considerados esenciales para el bienestar de una familia. Esta canasta contempla rubros como alimentos, indumentaria, transporte, salud, educación, esparcimiento y servicios públicos, entre otros.

Sin embargo, no incluye el costo de alquiler en CABA que para una familia tipo (un departamento de tres ambientes) se ubica en promedio en los $915.882 por mes, según el relevamiento de Zonaprop.

¿Cuánto necesitó una familia para no ser pobre durante agosto en CABA? El mismo informe del IDECBA incluye los niveles mínimos de ingresos necesarios para que una familia tipo no sea considerada pobre o indigente. En agosto, se requirió al menos $1.229.444,03 para no caer por debajo de la línea de pobreza y $660.658 para evitar el umbral de indigencia. El informe divide a los hogares en seis estratos de acuerdo con el nivel de ingresos: Indigencia : menos de $660.657,65

: menos de Pobreza no indigente : entre $660.657,66 y $1.229.444,02

: entre y No pobres vulnerables : entre $1.229.444,03 y $1.562.033,55

: entre y Sector medio frágil : entre $1.562.033,56 y $1.952.541,94

: entre y Clase media : entre $1.952.541,95 y $6.248.134,23

: entre y Sector acomodado: más de $6.248.134,24

Temas Inflación