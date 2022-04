Lamothe opinó sobre el conflicto en el INCAA y dejó un contundente mensaje para los haters

"Cuando apoye a este gobierno, acá me liquidaron. Perfecto. Ahora estoy repudiando duramente a este gobierno por el horror que está pasando en el @INCAA_Argentina y también me están matando. No sirven ni para odiar", tuiteó el actor.

El actor de El Marginal y de varias ficciones de la TV había manifestado sus simpatías por el kirchnerismo, aunque en este caso, condenó esta decisión, según se anuncia, de dejar caer una forma de sustento que tiene el INCAA, que funciona como ente autárquico, y cuyo director, Luis Puenzo, presentó la renuncia ante el descontento con esta decisión.