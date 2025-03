Incendio en Retiro: fuego en la cocina de un hotel desató impactante columna de humo

Trabajaron en el lugar tres dotaciones de bomberos, pertenecientes a los cuarteles de Puerto Madero, Caballito y Recoleta; así como también cinco ambulancias del SAME.

Una vez controlado el fuego, las autoridades determinaron que no hubo heridos.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes sobre el hecho, donde se puede divisar una gran cantidad de humo sobre el establecimiento.

Comunicado oficial sobre el incendio

"La Brigada Especial de Rescate usó una línea de establecimiento fijo para enfriar el conducto desde el 4° piso y la terraza. Además, se observó que el foco ígneo emanado de la ventilación había afectado pasto sintético en dimensiones reducidas y fue extinguido de inmediato", detallaron. Asimismo, en el parte agregaron que "el hotel no fue evacuado en su totalidad. El centro de convenciones de la planta baja fue autoevacuado en orden y sin pánico".

Por su parte, informaron que "el GER Caballito realizó una inspección en el interior del hotel e informaron que no hay presencia de humo en el lugar. El SAME se hizo presente en el lugar e informó que no hizo falta asistir a ninguna persona".

Constitución: se incendió un hotel y cuatro personas debieron ser asistidas

Cuatro personas, entre ellas un menor, debieron ser asistidas tras un incendio el pasado lunes en un hotel en el barrio porteño de Constitución.

El operativo se implantó en la calle Humberto Primo al 1600, entre Virrey Cevallos y Solis, cuando Bomberos de la Ciudad y de la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER) se desplazaron por un incendio en una edificación.

Conforme al parte policial al que accedió NA, el hotel cuenta con planta baja y dos pisos.

En el sector contrafrontal en el último piso se desarrolló fuego de forma generalizada en una de las habitaciones.

De este modo, Bomberos iniciaron el operativo en la terraza a cielo abierto y allí pudieron poner a salvo a un hombre.

Luego de que se hayan extinguido las llamas, informaron que se asistió a tres mayores y a un menor. A los cuatro debieron suministrarle oxígeno y no se requirió el traslado de ninguna de las víctimas.