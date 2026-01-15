La oscura serie de Prime Video que te atrapará y te hará dudar de absolutamente todo + Seguir en









Con una trama increíble acompañada de la gran actuación de Chris Pratt, esta miniproducción logra atrapar a su público.

Chris Pratt sorprendió a todos con su actuación en esta impactante producción. Prime Video

Las plataformas de streaming compiten constantemente por ser las que más suscriptores tienen, y en 2026 el arranque de Netflix fue aplastante con el cierre de una producción como Stranger Things. Ante este panorama, sus rivales buscan sacar a relucir sus series, como es el caso de Prime Video.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pero no siempre es necesario apostar por estrenos. En este caso, con un protagonista tan reconocido como Chris Pratt, Amazon apuesta a que esta miniserie empiece a ganar la relevancia que no tuvo en su fecha de estreno, gracias a una trama intrigante y atrapante.

The terminal list Prime Video 1 La estrella de Marvel Studios se luce en la producción de Amazon. Prime Video De qué trata La lista terminal, la imperdible serie de Prime Video Creada por David DiGilio, responsable de proyectos como Traveler y Crossbones, esta serie de Prime Video está basada en la novela de Jack Carr. Chris Pratt interpreta a James Reece, un idealista comandante SEAL que ve cómo los integrantes de su batallón mueren durante una misión en el extranjero, la cual parecía fallar repentinamente sin una explicación clara.

Al regresar para informar lo ocurrido a sus superiores, la respuesta que recibe lo deja completamente confundido. ¿Falló la misión por la astucia del enemigo o hubo un traidor que vendió sus planes? Esa duda genera un fuerte impacto psicológico en el protagonista, que comienza a sufrir las consecuencias de ese conflicto interno. Aun así, nada le impedirá ir en busca de la verdad, un camino que lo llevará al límite físico y emocional.

Prime Video: tráiler de La lista terminal Embed - The Terminal List - Official Trailer | Prime Video Prime Video: elenco de La lista terminal Chris Pratt

Constance Wu

Taylor Kitsch

Riley Keough

Arlo Mertz

Jeanne Tripplehorn

Nick Chinlund

Patrick Schwarzenegger