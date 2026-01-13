María Becerra donó fondos para combatir los incendios en Chubut + Seguir en









Con el aporte de la "Nena de Argentina" se logró equipar a cuatro brigadas con "ropa de trabajo, motobombas, mangas, lanzas y otras herramientas forestales".

María Becerra donó dinero para combatir los incendios que continúan azotando a la Patagonia.

La cantante María Becerra, realizó una importante donación este martes, para que brigadistas puedan seguir combatiendo el fuego que azota a la Patagonia argentina. La influencer Inés de la Torre, conocida en redes como “Paltavidavegana” difundió y agradeció el aporte de la artista Urbana.

"Gracias por la difusión y el aporte. Gracias por demostrarnos una vez más que sos realmente la nena de Argentina", escribió a través de una historia de Instagram, "Paltavidavegana".

Según el mismo posteo, fue posible equipar a cuatro brigadas autoconvocadas con "ropa de trabajo, motobombas, mangas, lanzas y otras herramientas forestales". Con alegría por la ayuda recibida, Inés cerró agradeciéndole a María: "Gracias por la difusión y el aporte. Gracias por demostrarnos una vez más que sos realmente la nena de Argentina". Además, compartió una imagen con los elementos adquiridos gracias a la ayuda de la cantante.

image Tras una semana desde el inicio del incendio forestal que afecta a la provincia de Chubut, se realizó un análisis del avance de los distintos frentes y el despliegue de recursos humanos, técnicos y aéreos: más de 600 personas implicadas y más de 10 mil hectáreas consumidas.

Incendio en Chubut: lo que se sabe Según el último informe oficial del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, un total de 646 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, trabajan actualmente en el plan de control del incendio, que permanece activo y ya consumió más de 13.600 hectáreas.

Los datos fueron revelados tras el encuentro encabezado por el gobernador provincial Ignacio Torres, que tuvo lugar en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas y contó con la participación de los intendentes de El Hoyo, César Salamín, y de Epuyén, José Contreras; funcionarios del Gabinete provincial; brigadistas nacionales y provinciales; bomberos; personal del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF) y representantes de organismos de la provincia de Neuquén, entre otros. En cuanto el estado de situación, desde el Ministerio de Desarrollo Humano confirmaron que en las últimas horas se registraron daños en cuatro viviendas: tres en Epuyén y una en El Hoyo. Las mismas se suman a las 24 viviendas, una estancia y dos complejos turísticos afectados en días anteriores. Además, durante el lunes los esfuerzos se concentraron en los sectores con mayor actividad ígnea, con prioridad en la protección de viviendas e infraestructura para resguardar a las familias de la zona afectada.