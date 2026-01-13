En medio de los incendios, Diego Santilli postergó su viaje a Chubut

La decisión tuvo que ver con el anticipo de lluvia en la provincia para este miércoles, lo cual impediría a las autoridades recorrer las zonas afectadas.

El ministro de Interior, Diego Santilli , postergó el viaje que tenía previsto esta semana a Chubut , provincia que continúa siendo azotada por incendios forestales , por pedido del gobernador Ignacio Torres . La decisión tuvo que ver con las condiciones climáticas: hay anuncio de lluvias para la región por lo que no podrán recorrer los sectores más asediados por los focos ígneos.

Estaba previsto que Santilli viajar junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , a Chubut en las próximas horas para supervisar el operativo de los brigadistas y bomberos para apagar las llamas. El Gobierno nacional trabaja con las autoridades locales para coordinar el despliegue territorial de las fuerzas que actúan en el lugar.

Fuentes oficiales confirmaron además que el Gobierno nacional se comprometió a girar fondos para acompañar a la provincia ante la emergencia.

La semana pasada, Santilli ya había viajado a Chubut para reunirse con Torres y si bien el foco del encuentro estuvo puesto en los incendios forestales, discutieron además otros temas de agenda nacional más allá de la cuestión ambiental.

La visita del funcionario nacional a la provincia patagónica tuvo como objetivo político comenzar a blindar los votos para la reforma laboral que comenzará a debatirse a partir de febrero en el Senado con la prórroga de sesiones extraordinarias. Con el mismo objetivo, esta semana se reunió con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero y se prevé que este jueves haga lo propio con el mendocino, Alfredo Cornejo.

Preocupación en Chubut por los incendios: esperan que la lluvia mejore el panorama

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias el miércoles y la madrugada del jueves en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén. Las precipitaciones podrían traer un importante alivio a la región, que está siendo arrasada por las llamas hace una semana.

Según el último informe oficial del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, un total de 646 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, trabajan actualmente en el plan de control del incendio, que permanece activo y ya consumió más de 13.600 hectáreas.

está previsto que continúen los trabajos de refuerzo de fajas cortafuegos, el enfriamiento de puntos calientes, los recorridos de control perimetral y el resguardo de viviendas, según confirmó la Secretaría de Bosques.

El operativo cuenta con un importante despliegue logístico que incluye camionetas, autobombas, camiones cisterna, embarcaciones, drones y ocho medios aéreos, entre helicópteros con helibalde, aviones anfibios, aviones cisterna y un avión hidrante con capacidad de 15 mil litros.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre organismos provinciales, nacionales y municipales, con la participación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SPLIF El Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén, ETAC Córdoba, Parques Nacionales, fuerzas de seguridad y distintas áreas del Estado provincial.