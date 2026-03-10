Mauricio Macri y Axel Kicillof coincidieron en una cena del sector agroindustrial + Seguir en









El expresidente y el gobernador bonaerense intercambiaron un saludo en un evento que reunió a empresarios, productores y dirigentes políticos.

Mauricio Macri y Axel Kicillof coincidieron en un evento del agro, en San Nicolás. Expoagro

El ex presidente Mauricio Macri y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, coincidieron el lunes en San Nicolás durante una cena que reunió a referentes del sector agroindustrial, empresarios y dirigentes políticos. En ese marco, ambos dirigentes intercambiaron un saludo que llamó la atención de los comensales.

El encuentro se realizó en el Hotel Colonial y convocó a autoridades nacionales y provinciales, así como a representantes de empresas, entidades financieras y productores. La actividad marcó el inicio de una semana de rondas de negocios, presentaciones tecnológicas y actividades vinculadas al desarrollo del sector agropecuario.

Kicillof asistió acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el titular de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el ministro de Seguridad, Javier Alonso. También participó el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

AXEL KICILLOF EXPOAGRO Expoagro Durante la exposición, el Gobierno bonaerense prevé desplegar distintas herramientas de acompañamiento al sector productivo a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y del Banco Provincia, que contará con un stand propio para ofrecer líneas de crédito destinadas a la compra de maquinaria agrícola y bienes de capital.

Por su parte, Macri participó del encuentro junto a empresarios del sector agropecuario. Durante su intervención, el ex mandatario expresó su respaldo al rumbo económico del presidente Javier Milei y reiteró su postura a favor de avanzar con la eliminación de las retenciones al campo.

La cena formó parte de las actividades previas al inicio de Expoagro 2026, la muestra agroindustrial que se desarrollará durante los próximos días en el predio ferial de San Nicolás. Allí se reunirán productores, empresas y entidades financieras para exhibir innovaciones en maquinaria, insumos y tecnología aplicada al agro.