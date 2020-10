INDEC: el 49% de los locales manufactureros no operó con normalidad durante julio

De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales, en julio se observó una menor proporción de locales manufactureros sin actividad con relación a junio.

De los más de 1.700 locales manufactureros relevados en la encuesta, 51% operó normalmente, mientras que 49% declaró que no pudo operar con normalidad en julio.

El 49% que no pudo operar con normalidad estuvo compuesto por un 45% que operó parcialmente y por un 4% que estuvo sin actividad productiva.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, 45% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento, y 26% de los locales manufactureros indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos.

En los sectores manufactureros de "Alimentos, bebidas y tabaco", "Madera, papel, edición e impresión" y "Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico" el 77%, 58% y 57% de los locales, respectivamente, operaron con normalidad y fueron los que manifestaron menos problemas para operar.

En cambio, el sector de "Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado" es el que presentó una mayor proporción de locales sin actividad productiva ya que un 20% del total de locales relevados en este sector no pudo operar.