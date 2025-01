Indignación en Mar del Plata: un hombre sufrió un infarto y otro aprovechó para robarle en el piso

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en la calle Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos al 1900. Finalmente, el hombre falleció, mientras que el ladrón logró ocultar lo robado entre sus prendas de vestir y darse a la fuga antes de que llegara el SAME.

Ahora, las autoridades se encuentran intentando dar con el paradero del ladrón, quien se encuentra prófugo de la Justicia.

Mar del Plata: encontraron muerta a una jubilada y sospechan que podría haber fallecido hace cuatro meses

Una jubilada de 76 años fue encontrada sin vida en su vivienda en la ciudad de Mar del Plata. Los investigadores ahora sospechan que la mujer podría haber fallecido hace más de cuatro meses, debido a su alto estado de descomposición.

La mujer, identificada como María Cristina Marsili, fue hallada por su sobrino en su domicilio de la calle Guido al 300. Es por eso que se desarrollaron pericias en las que se estableció que no se registró desorden dentro de la casa.

El hombre aseguró que no reside en Mar del Plata y que le es difícil viajar hacia la ciudad costera. No obstante, afirmó que intentó comunicarse en varias oportunidades con la mujer y al no recibir respuesta decidió trasladarse hacia el lugar y la halló ya fallecida.