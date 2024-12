Insólito: un taxista se quedó dormido en plena avenida y provocó un operativo de 20 minutos

El operativo conjunto logró despertar al taxista, quien luego fue revisado por los médicos. Afortunadamente, solo estaba durmiendo y no se encontraron complicaciones de salud.

El operativo coordinado entre Policía, Bomberos y SAME demoró más de 20 minutos para confirmar que el conductor estaba dormido.

Un taxista se quedó dormido al volante de su auto en la avenida Rivadavia , frente al Congreso Nacional , en la mañana de este lunes. La situación llamó la atención cuando un compañero de trabajo vio que el conductor no respondía a los llamados ni a los golpes en las ventanas. Preocupado por su bienestar, el colega alertó a la Policía de la Ciudad , que, junto con Bomberos y el personal de SAME , montaron un operativo de emergencia.

Ante la falta de reacción del taxista, se activó un operativo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad y emergencia. Bomberos de la Ciudad y la Brigada Federal Especial de Rescate (BEFER) llegaron al lugar, mientras que personal del SAME también se hizo presente para evaluar la situación. Durante más de 20 minutos , se intentaron diversas maniobras, como mover el vehículo de un lado a otro y golpear las ventanas, con el objetivo de despertar al conductor. Finalmente, tras varios intentos, lograron que el taxista reaccionara, quien afirmó no tener ningún problema de salud.

El personal del SAME procedió a revisarlo y determinó que no era necesario su traslado al hospital, ya que no presentaba ninguna complicación grave. A pesar de que el incidente fue un tanto insólito, quedó demostrado la rapidez y efectividad de los servicios de emergencia ante una situación inesperada.