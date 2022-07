Alan Swoboda, el desarrollador que es furor en Instagram

Detrás de cada uno de estos avances tecnológicos, hay un lenguaje de código que permite su ejecución. Y detrás de esos códigos hay programadores y desarrolladores que imaginan y crean esas herramientas. "Los 'nerds' antes éramos los raros y hoy somos los superhéroes", suele decir el influencer y desarrollador argentino Alan Swoboda

En ese sentido, Alan explica cómo la pandemia aceleró el inminente camino hacia la digitalización. "Hoy muchos profesionales de carreras "tradicionales" se vieron obligados reinventarse y buscar nuevas soluciones. Es por eso que desde mis redes y la academia online ´Bulky Academy´ llevo de una forma mucho más amena y entendible el concepto de enseñar programación y aplicarla a cada sector de manera práctica y eficiente", cuenta.

"El futuro está en aquellas carreras de concepción moderna, que combinan saberes de diferentes áreas en un plan integral y permiten a las personas formarse con una visión amplia, generando profesionales versátiles y completos, que podrán desempeñarse hoy y en el futuro sin estar limitados por cambios en el contexto”, agrega Alan.

Según Swoboda, en la actualidad llegar a millones de personas esta solo a una conexión wifi de distancia y lo mejor de ello que no hay límite de edad para el aprendizaje. Su método de enseñanza va de cero a experto totalmente guiado, y no es necesario tener ningún tipo de conocimiento previo. “Yo he empezado desde cero, y sé lo que es estar ahí, necesitar hallar el rumbo en un mundo lleno de información como es la web, es como encontrar una aguja en un pajar. Por eso, doy todas las herramientas y conocimientos de la forma que yo los fuí adquiriendo y una estructura única, donde aprender es divertido”, explica.

El futuro ya está aquí y necesita cada vez más de nuevas profesiones digitales. "El avance exponencial de la automatización, la inteligencia artificial y la robótica traerá consigo nuevos empleos, es vital estar preparado", concluye Alan.